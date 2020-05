Un an après la mort du guide touristique Fiacre Gbédji, la famille du défunt reçoit un soutien financier de 6.097. 250 FCFA. C’est le préfet de l’Atacora Lydie Déré Chabi Nah qui a procédé à la remise de cette enveloppe financière ce jeudi 07 mai 2020, en présence du directeur de African Parc Network (APN) Jean Yves Kompoguè.

Selon le préfet de l’Atacora Lydie Déré Chabi Nah, l’indemnité d’assurance versée par African Parc Network s’élève à 5.000.000 FCFA et les différentes actions de solidarité au profit des ayants droit du défunt est de 1.097.250 FCFA.

L’administratrice des biens de la famille Prisca Gbédji et la mère du disparu ont remercié les donateurs pour ce geste de solidarité.

La mère de Franck Gbéji a plaidé pour l’exhumation du corps de son fils afin qu’il soit inhumé auprès des siens et dans le respect de sa tradition.

Le guide touristique Fiacre Gbédji a été retrouvé mort le 4 mai 2019 dans le parc Pendjari. Il a été enlevé avec deux touristiques français le 1er mai. Ces derniers ont été finalement libérés par les ravisseurs.

