La deuxième séance d’entraînement avant le Nigéria en images

La bande à Gernot Rohr s’apprête à relever le défi de la qualification pour la CAN 2025. Et cela va passer par le géant Nigéria de Victor Osimhen demain jeudi 14 novembre. Le sélectionneur de l’équipe nationale le sait. "La tâche sera difficile face à des Super Eagles au complet, mais on y croit", a confié Rohr après la séance d’entrainement de ce mardi.

Découvrez quelques photos de la deuxième séance d’entraînement des Guépards au lycée moderne de Cocody sous une fine pluie.

J.S

13 novembre 2024