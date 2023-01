La croissance au Bénin devrait atteindre 6,2% en 2023

Le taux de croissance du Bénin pourrait s’établir à 6,2% en 2023 selon les dernières perspectives économiques publiées le 10 janvier par la Banque mondiale.

6, 2 % de taux de croissance en 2023. C’est ce qu’annonce la Banque mondiale dans son document « perspectives économiques mondiales : Afrique subsaharienne ». Le Bénin présente l’une des croissances économiques les plus fortes en Afrique subsaharienne. De 5, 7 % en 2022, le Bénin pourrait afficher un taux de croissance au-delà de 6,4 % projeté en 2023. En dépit des chocs exogènes liés à la Covid-19 et les effets de la guerre en Ukraine, le Bénin a une économie résiliente et dynamique.

En Afrique subsaharienne, la croissance en Afrique subsaharienne s’est ralentie en 2022, pour s’établir à 3,4 %. Les tensions sur « les prix des denrées alimentaires, déjà importantes avant la pandémie (Covid-19), se sont encore intensifiées en raison des aléas climatiques, des perturbations de l’approvisionnement aggravées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’une fragilité et d’une insécurité accrues et, dans certains pays, de fortes dépréciations monétaires ». La croissance en Afrique subsaharienne devrait accélérer à 3,6 % en 2023 et 3,9 % en 2024.

Akpédjé Ayosso

25 janvier 2023