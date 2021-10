Déus Deronneth est un intellectuel confirmé qui a une solide formation pluridisciplinaire dans les Sciences politiques. C’est un homme de sciences qui a fait ses preuves à travers son riche parcours professionnel au cours duquel il a acquis une solide expérience. Une expérience qu’il met au service du Parlement de son pays Haïti où il siège depuis quelques mois. C’est un homme de sciences doublé d’homme politique qui a son Haïti natal chevillé au corps que votre journal a rencontré. Dans une discussion à coeur ouvert, Déus Deronneth a abordé plusieurs sujets. Le député rappelle qu’il est au service de son peuple et de sa République .

Bonjour Mr . Vous voudrez bien vous présenter

Mon nom , c’est Déus Deronneth . Je suis Doctorant en Sciences économique. Je suis détenteur d’un Master en Administration et Gestion/Evaluation des collectivités territoriales et une Maitrise en Entreprise et marché. J’ai aussi un Diplôme d’Etude supérieure spécialisée en fiscalité. Un diplôme décroché à l’Ecole nationale d’administration financière (ENAF) et un Diplôme en Stratégie de développement national. Tout ceci après une Licence en économie. Je suis Député de Marigot de la 50ème législature ; Directeur général de l’Institut de gestion, de gouvernance et des études politiques (IGGEP) ; Ancien directeur départemental des impôts du sud-est ; directeur administratif de « le cabinet conseil et service » ; consultant en gouvernance et management stratégique. Enseignant à l’université et actuellement doyen de la faculté d’administration et sciences économiques à l’université publique de bas Artibonite de saint Marc (UPBAS)

En tant qu’élu du peuple, qu’est-ce qu’on peut retenir des projets de loi que vous avez déjà eu à conduire au sein du parlement de votre pays pour l’épanouissement de vos mandants ?

Pendant mes 36 mois à la Chambre des députés, j’ai travaillé sur plusieurs propositions et projets de loi notamment : La loi cadre sur la décentralisation ( une proposition de l’ancien sénateur et président provisoire Jocelerme Privert) ; le projet de loi sur la fonction publique territoriale ; le projet de loi sur la Carte d’identification nationale unique. Aussi j’ai eu l’opportunité de déposer trois (3) propositions de loi dont : la loi sur le stage obligatoire des étudiants des universités et écoles professionnelles ; la loi sur le bureau de la légalisation des pièces ; la loi sur la protection sociale universelle et obligatoire (dite pension et assurance pour tous).

Que pensez-vous de la politique en en général en Haïti ?

En Haïti, la politique est une forme de déformation de la science politique qui évoque la bonne gestion de la cité dans l’intérêt de la nation. Je pense clairement qu’il faut revoir la politique en Haïti que dans son organisation et dans son fonctionnement. Car, les pratiques politiques actuelles d’Haïti n’engendrent que le désespoir, la misère, le sous-développement et la corruption.

Que pensez-vous de la corruption en Haïti ?

En Haïti, la corruption « on dirait légale », est devenue un cancer qui ronge la société. La jeunesse est en fuite, les gangs se multiplient, la populations est abandonnée à elle-même, les dirigeants détournent les deniers publics en toute quiétude. La corruption est considérée comme le modèle de développement d’Haïti adopté par les dirigeants sans visions et sans compétences. Ils partagent entre eux la gestion des institutions publiques. Ainsi, il n y a aucune institution au service d’Haïti et du peuple haïtien. Pas de répartition équitable des richesses, nos taxes et Impôts sont subtilisés pour l’enrichissement personnel et celui des petits groupes. Voilà pourquoi je crois qu’il faut une autre classe politique qui puisse s’aligner avec le monde dans le combat contre l’impunité et la corruption en vue d’établir le bien-être collectif.

Quelles sont vos ambitions pour le parlement de votre pays ?

Aujourd’hui mes ambitions c’est de voir, le parlement haïtien, comme une institution capable d’accomplir ses rôles essentiels pour l’épanouissement de la démocratie. Voir que les futurs élus sont des hommes formés et compétents maitrisant la fonction parlementaire et soucieux du bien-être de la population haïtienne dans son ensemble. Je ne me vois pas comme parlementaire, je me vois comme cadre et coach pour ceux qui veulent travailler au bien-être de ma République.

Aspirez-vous y revenir pour un nouveau mandat ?

Je fais une carrière politique je suis au service de mon peuple et de la République.

Vos projets à court, moyen et long terme

À court terme je veux construire un réseau de jeunes et de vrais patriotes haïtiens dans le monde pour constituer un noyau pensant pour le développement d’Haïti. A moyen terme, je souhaite élargir la formation de mon institut (IGGEP) en ce qui concerne, « l’Etat et sa gouvernance » aux jeunes leaders de la république. A long terme je souhaite participer et voir le bien-être de mon peuple comme une réalité, voir des relations plus importantes entre Haïti et l’Afrique, voir Haïti comme la nouvelle destination mondiale pour son histoire et sa culture.

Les propos racistes de Trump à l’endroit des Haïtiens, qu’est-ce que vous en pensez en tant que représentant des Haïtiens ?

Je crois que Trump a un problème, il souffre d’un manque d’humanité grave. Aussi, il porte au fond de lui les cicatrices d’Haïti pour avoir fini avec l’exploitation abusive d’homme par homme et lutter au prix du sang pour établir la liberté, l’égalité et le respect des droits humains. Enfin, aujourd’hui, il cherche des personnes pour parler de lui, mais il ne mérite pas toute cette attention.

Un mot à l’endroit des Haïtiens

Je veux dire à mes frères et sœurs haïtiens de cesser la fuite d’Haïti, nous allons construire une autre Haïti sans corruption et sans l’insécurité. Je veux dire à la jeunesse de mon pays qu’elle constitue l’espoir de notre devenir meilleur. Demain est à nous, saisissons aujourd’hui.

Votre mot de fin

Merci pour cette opportunité que vous m’avez offerte, je vous serai reconnaissant.

Je veux souligner pour les battant d’Haïti que nous pouvons construire un autre Haïti digne d’être la 1ere République noire.

A. T.

15 octobre 2021 par