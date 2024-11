La coopération touristique se renforce entre le Bénin et les Emirats

Renforcement de la coopération touristique entre la République du Bénin et les Émirats Arabes Unis.

L’Ambassadeur des Emirates Arabe unis au Bénin SEM. Mohammad Saeed Al kaebi, a été reçu en audience le 14 novembre 2024, à Cotonou, au cabinet du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Les deux personnalités ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays amis et des moyens de les développer dans divers domaines, notamment le tourisme et la culture.

