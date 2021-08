La construction de la Cité administrative du Bénin dans sa phase pratique

La construction d’une Cité Administrative à Ahossougbéta dans la commune d’Abomey Calavi, l’un des projets du gouvernement Talon sera bientôt une réalité. La société chinoise Shanxi Construction Investment Group Co. Ltd est chargée de mener les travaux pour une durée de 24 mois.

Le projet de construction de la Cité administrative à Abomey-Calavi s’inscrit dans un programme de construction de bâtiments administratifs regroupant les services de l’État. La Cité administrative est destinée à recevoir les directions techniques des ministères. Le projet s’étend sur un site de 35 ha environ à Ahossougbéta et comprend 16 bâtiments de bureaux de types R+3, assortis de parking, d’un centre médical, d’un centre de Conférence, d’un Restaurant, trois maquis en charpente métallique + couverture et des locaux techniques.

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a lancé en mars dernier l’appel d’offres international pour la réalisation des travaux de construction de la Cité Administrative à Abomey Calavi. Au terme de cet appel d’offre, la société chinoise Shanxi Construction Investment Group Co. Ltd a été retenue. Le soumissionnaire est déclaré attributaire du marché pour un montant de 73 695 468 968 FCFA. Le délai d’exécution des travaux est de vingt quatre (24) mois.

11 août 2021 par