La condamnation de Marine Le Pen suscite des réactions internationales de l’extrême droite

Marine Le Pen, condamnée le lundi 31 mars 2025 à une peine d’inéligibilité de 5 ans, a reçu le soutien de nombreux dictateurs et personnalités d’extrême droite internationales. Ils dénoncent, à l’instar de Vladimir Poutine, des « violation des normes démocratiques » et regrettent que la décision ne revienne pas au citoyens français.

Les chefs d’extrême droite européens mais aussi internationaux ont massivement réagi à cette décision de la justice française qui écarte Marine Le Pen de la présidentielle française de 2027.

Les personnalités de l’extrême droite européens voient dans cette décision une censure de l’Union Européenne, écartant les candidats qui ne lui plaisent pas. Selon M. Matteo Salvini, vice-président du conseil italien appartenant au parti d’extrême droite la Ligue, l’inéligibilité de Marine Le Pen est dans la continuité de l’élection présidentielle roumaine. Dans cette affaire, les résultats de l’élection présidentielle roumaine de novembre 2024 a été annulée par la Cour constitutionnelle, après la victoire inattendue de l’extrémiste prorusse Calin Georgescu au premier tour.

De leur côté, Trump et Poutine ont réagi de façon virulente à la nouvelle. Le président américain a fustigé la sentence. « C’est une très grosse affaire [...] Beaucoup de gens pensaient qu’elle ne serait pas condamnée, mais elle a été interdite de se présenter pendant cinq ans, et elle était la candidate en tête. Ça ressemble à notre pays », a déploré Trump. Il fait ainsi allusion à ses propres affaires judiciaires.

Vladimir Poutine a critiqué « une violation de la démocratie », plus prompt à parler de démocratie quand il s’agit d’un autre pays que du sien. « De plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation des normes démocratiques », a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

Ainsi, les populistes dénoncent une ingérence du pouvoir judiciaire dans la vie politique. Un « gouvernement des juges » qui serait trop puissant par rapport à la démocratie et le pouvoir du peuple.

