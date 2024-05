La compétition s’achève sur des notes de satisfaction

Les rideaux sont tombés lundi 20 mai sur la 28 ème édition du Tournoi de l’Espoir National. Cette compétition destinée au jeunes joueurs de tennis (filles et garçons), de 12 à 18 ans a tenu ses promesses et comblé les attentes.

Au total une soixantaine de participants venus de presque tous les départements du pays ont pris part à la compétition. Ce mini championnat qui donne l’occasion aux meilleurs de confirmer leurs talents et leurs niveaux a également permis aux techniciens et encadreurs fédéraux de constater la bonne progression du niveau des jeunes talents du tennis bénininois. Les meilleurs ont été récompensés avec les cordages, les ballons de tennis et médailles.

Ainsi à l’issue de la compétition plusieurs ont confirmé. C’est le cas de HONFOGA Eleaza chez les 18 ans et moins filles et Gandonou Beni chez les 18 et moins garçons.

Les résultats

12 ans et moins filles

HONFOGA Gisele bat KOUAGOU Tena 3/6 6/2 6/3

12 ans et moins Garçons

BEBO Juvenal bat ALLOWAKINNOU Ivan 6/2 6/4

18 ans et moins filles

HONFOGA Eleaza bat HONVOU Djemila 6/1 6/2

18 ans et moins Garçons

GANDONOU Beni bat BECOUDE Precieux 5/7 6/0 7/5

21 mai 2024 par