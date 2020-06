La bière Libs de retour sur le marché avec une saveur unique

LIBS Brasserie Bénin reprend la production de la bière LIBS sur son site situé à Fongbo dans la commune d’Abomey-Calavi.

La bière LIBS est de retour sur le marché béninois. Pour ce faire, LIBS Brasserie Bénin s’est doté des équipements de dernière génération qui lui permettent d’offrir aux consommateurs béninois un produit entièrement relooké avec un goût unique.

La nouvelle bière LIBS est entièrement métamorphosée et de haute qualité. Brassée conformément aux normes internationales, la bière LIBS est raffinée, légère et se laisse facilement boire dans un emballage plus attrayant.

Pour cette relance qui coïncide avec la réouverture des bars et buvettes, après des semaines de confinement dû au coronavirus, le consommateur peut étancher sa soif à 500f la bouteille de 65 cl et à 300f la bouteille de 32 cl. Les commandes affluent déjà du côté de la brasserie qui ne ménage aucun effort pour rendre le produit disponible près des distributeurs agréés, gérants de mini-dépôts, détaillants et autres sur tout le territoire national.

Les populations réclament partout la bière LIBS. L’usine tourne à plein régime et ses portes sont grandement ouvertes aux distributeurs qui désirent entrer en partenariat avec LIBS Brasserie Bénin située à Fongbo dans la commune d’Abomey Calavi au bord de la route Akassato-Glo Djigbé

L’Usine de la Brasserie Libs situé à Fongbo Commune d’Abomey-Calavi

3 juin 2020 par