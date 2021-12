La SGI Africabourse mobilise 2 milliards de FCFA pour le Groupe Veto Services

Pour le compte de la deuxième tranche de son deuxième programme d’émission de billets de trésorerie, le Groupe Veto Services (GVS SA) procédait à une émission de billets de trésorerie d’un montant de FCFA 2 milliards sur la période du 02 au 21 décembre 2021.

Les 2 milliards de francs CFA, objet de cette émission, auront été mobilisés en 4 jours ouvrés.

Il s’agit de 400 titres d’une valeur nominale de 5 millions de francs CFA, de maturité 24 mois avec un taux d’intérêt de 7% brut par an. Les intérêts y afférents seront notamment payés trimestriellement et le remboursement sera effectué par amortissement trimestriel constant.

La deuxième tranche de ce programme a été autorisée par la BCEAO sous le numéro B301041B10 BT 7,00% 12 2021-2023 et garantie à 100% par le Fonds de Solidarité Africain (FSA). Les ressources mobilisées permettront à GVS de financer ses activités en République du Bénin.

Pour rappel, GVS exerce dans les domaines de l’importation et la distribution de médicaments vétérinaires et d’intrants zootechniques, de la production d’aliments pour animaux, ainsi que de la transformation et du stockage des produits d’origine animale et végétale en République du Bénin. Elle jouit d’une situation financière solide, comme l’indiquent des capitaux propres de plus de 3 milliards de FCFA au 31 décembre 2020. A ceci s’ajoute notamment un résultat net de 494 millions FCFA au 31 décembre 2020 en progression annuelle moyenne de 23% ces 4 dernières années et un chiffre d’affaires de 13 milliards en 2020 en progression annuelle moyenne de 6,65 % sur la même période.

L’émission ainsi bouclée parachève le deuxième programme d’émission de billets de trésorerie d’un montant de 04 Milliards après la première tranche mobilisée en Novembre 2020. Ces recours au marché financier par GVS S.A permettent à la société de diversifier ses sources de financement tout en optimisant ses coûts. Plusieurs fois arrangeur, chef de file, co-chef de file ou membre de syndicat de placement, la SGI AFRICABOURSE fournit un accompagnement technique complet aux entreprises et Etats dans le cadre d’opérations de levée de fonds sur le marché des capitaux, notamment par émission de billets de trésorerie ou d’obligations par appel privé comme public à l’épargne et par introduction en bourse.

A propos de SGI AFRICABOURSE SA

Opérant sur le marché financier régional de l’UEMOA depuis 16 ans, AFRICABOURSE SA est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) au capital de 01 milliard de FCFA agréée par le CREPMF sous le numéro d’agrément 021/2005. Elle est présente en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo et offre une gamme de services financiers incluant : l’intermédiation boursière, le conseil en investissement, le placement de titres, la gestion de portefeuille, le dépositaire d’OPCVM, l’ingénierie financière et la production de recherche.

13 décembre 2021 par