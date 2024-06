La SGDS forme des ambassadeurs juniors pour plus d’arbres

Les élèves de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Fifadji dans le 9è arrondissement de Cotonou ont suivi, mardi 11 juin 2024, un atelier pratique sur les bienfaits des arbres pour l’homme et pour la nature. Une sensibilisation organisée par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre.

Une sensibilisation formative a réuni les élèves des classes du CM1 et CM2 de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Fifadji au sein dudit complexe scolaire le mardi 11 juin 2024.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a organisé cet atelier pratique pour innover en ce qui concerne la célébration de la Journée nationale de l’arbre, selon Armelle Guèdègbé, Cheffe division sauvegarde environnementale à la SGDS. L’atelier vise à « éduquer, sensibiliser, informer » les

« jeunes apprenants sur les bienfaits des arbres pour l’homme et pour la nature ».

Pour la SGDS, les enfants constituent la meilleure cible comparativement aux adultes pour un changement de comportement. « Un enfant sensibilisé peut relayer l’information dans son milieu familial, dans son quartier et autour de lui », a expliqué la Cheffe division sauvegarde environnementale à la SGDS.

Le personnel enseignant ainsi que les élèves de l’EPP Fifadji ont exprimé leur joie pour le choix porté sur leur complexe scolaire. « C’est une occasion pour les enfants, (…) après cette sensibilisation sur les bienfaits de l’arbre, ils pourront communiquer avec leurs parents à la maison », a reconnu Bertin Hessou, l’un des Directeurs du complexe scolaire Fifadji, groupes A, B et C. « Nous vous demandons très respectueusement de considérer ce complexe comme un partenaire privilégié et que les bonnes actions qui se font ailleurs se fassent également chez nous », a-t-il plaidé à l’endroit de l’équipe de la SGDS.

Pour la porte-parole des élèves, les écoliers et écolières de l’EPP Fifadji sont disposés à suivre avec intérêt les présentations. « Nous nous sommes apprêtés pour vous écouter, le gouvernement scolaire et tous les élèves du Complexe scolaire Fifadji A, B, C, », a indiqué Marie Antoinette Hounsou, Secrétaire générale du gouvernement scolaire de l’EPP Fifadji.

La porte-parole des élèves n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à la SGDS pour toutes les actions en général et en particulier dans les écoles du Bénin.

L’atelier pratique déroulé par l’équipe de la SGDS constituée des membres de la Cellule Qualité Hygiène et Sécurité et d’agents territoriaux a permis à la centaine d’élèves de tester d’abord leurs connaissances sur les bienfaits de l’arbre.

Des réponses ont été ensuite apportées à leurs questionnements grâce à des projections vidéo.

A l’issue d’un test de degré d’assimilation de tout ce qui a été fait, les élèves méritants sont repartis avec des tee-shirt portant le message ‘’L’arbre, le trésor de la nature ‘’.

Les manifestations s’inscrivent dans le cadre de la 40 ème édition de la Journée nationale de l’arbre célébrée le 1er juin de chaque année.

M. M.

11 juin 2024 par