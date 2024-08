La SGDS SA accompagne une séance de salubrité à Savi

Des équipes de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) ont accompagné ce mercredi 14 août 2024, une séance de salubrité à Savi, commune de Ouidah. C’est dans le cadre de la fête identitaire de Savi ‘’Savi-xwé’.

Les festivités de l’édition 2024 de la fête identitaire Savi-xwé rassemblant des fils et flles de Savi (arrondissement de la commune de Ouidah) se déroulent depuis le 13 juillet. Des activités diverses telles que des tournois sportifs et des concerts ont animé Savi. Ce mercredi 14 août a été consacré à une séance de salubrité marquée par une forte mobilisation des équipes de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité. Plusieurs endroits stratégiques dont le bureau de l’arrondissement de Savi, le site dédié à la fête ont été soigneusement nettoyés. Toutes les ordures ont été balayées et enlevées. Il y a eu aussi le désherbage des lieux concernés.

Pour la réussite de cette journée de salubrité, informe le chef secteur géographique Ouidah de la SGDS SA nous avons fait appel aux PME prestataires. « Elles sont venues avec tous les matériels nécessaires », a affirmé Firmin Hounyovi. A l’en croire, la SGDS SA sera toujours prête à accompagner toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre de la propriété. Tout en souhaitant une bonne fête à tous les fils et files de Savi, il a invité toute la population à maintenir leur cadre de vie propre.

Brice Eriola, chef de l’arrondissement de Savi s’est dit "très ravi" de l’appui de la SGDS. « Je suis avec les chefs de village pour accompagner le comité d’organisation de la fête de Savi qui a voulu rendre la ville propre », a-t-il déclaré. Selon lui, des journées de salubrité sont organisées fréquemment dans l’arrondissement de Savi. « Nous avons les groupements de femmes qui s’occupent des sites (…) Nous avons associé la SGDS pour qu’elle vienne nous appuyer parce que nous n’avons pas les équipements qu’il faut pour bien faire le travail », a confié Brice Eriola.

Cette année, le comité d’organisation présidé par Aimé Kponhinto, a aussi fait une action sociale à l’endroit de quelques écoles de l’arrondissement de Savi à travers des dons de tables. « Savi compte huit villages et on a eu à faire dans les années antérieures des dons à certains villages. On va essayer cette année de passer dans deux villages. L’année prochaine d’autres villages vont en bénéficier », a-t-il indiqué. Aimé Kponhinto a exprimé sa gratitude envers l’ensemble de l’équipe de la SGDS SA.

« Je remercie la SGDS SA au nom de toute la population de Savi », a-t-il ajouté. Savi-xwé sera clôturée le jeudi 15 août à travers diverses cérémonies, messes d’action de grâce et une grande animation artistique.

Akpédjé Ayosso

