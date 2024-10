La Russie renforce sa coopération économique avec les pays africains

Le Premier Forum d’affaires B2B international Russie-Afrique Expo 2024 - Made in Africa a eu lieu mercredi 16 octobre 2024 à Moscou. Il a été organisé par le Club Russie-Afrique de l’Université d’État de Moscou Lomonossov, l’Université russe de l’amitié des peuples (RUDN), le Club d’affaires africain et le Fonds russe de la paix.

Renforcer les échanges et la coopération économique entre la Russie et les pays africains. C’est l’objectif du forum d’affaires international B2B Russie-Afrique Expo 2024 – Made in Africa. Pour cette première édition, le forum a réuni plus de 500 participants, 15 missions diplomatiques africaines, plus de 20 pays africains et des représentants d’entreprises africaines.

« La Russie, en tant que pays doté d’un potentiel solide et de compétences suffisantes dans divers domaines économiques, avec des technologies modernes, est prête à partager ses acquis, ses connaissances et son expérience avec ses amis africains, à réaliser des interactions commerciales mutuellement bénéfiques », a déclaré le directeur du département de l’Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Selon Anatoli Guennadievitch Bachkine, ces dernières années, le continent africain « consolide son autorité internationale, se faisant de plus en plus entendre comme un acteur influent de la politique mondiale, l’un des centres de formation d’un ordre mondial multipolaire.

La session plénière a été marquée par des interventions sur les secteurs d’investissement et de commerce les plus attractifs. Le directeur général de l’ANO « Centre d’exportation de Moscou », Vitali Andreïevitch Stepanov, directeur général de l’ANO s’est prononcé sur la coopération de la ville de Moscou avec les pays africains et les possibilités d’accompagnement au profit des exportateurs.

Le président de la commission de développement des industries créatives au sein du conseil de la politique financière, industrielle et d’investissement de la CCI RF, Iegor Aleksandrovitch Ivankov a présenté des mesures de soutien pour renforcer la coopération russo-africaine.

Les intervenants russes ont aussi exposé les principaux axes d’optimisation du transport des marchandises ; les outils financiers actuels pour le commerce avec les pays africains ; l’accélération et la réduction des coûts des livraisons de produits d’exportation russes vers les pays d’Afrique orientale et australe en utilisant le corridor de transport international Nord-Sud. Sans oublier les nouvelles solutions dans le domaine de l’énergie pour un développement complet des relations entre la Russie et l’Afrique.

Les participants africains ont présenté les produits « MADE IN AFRICA » et leur attractivité potentielle pour le marché russe ; les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire, au Nigéria pour les entreprises russes ainsi que les possibilités de collaboration avec la Tunisie. Le directeur d’Ethiopian Airlines en Russie, Michael Taffesse, a aussi eu l’occasion de se prononcer sur les possibilités de transport de fret pour une livraison rapide des marchandises entre la Russie et les pays d’Afrique.

Le Forum « Russie-Afrique Expo 2024 », c’est aussi des expositions commerciales et culturelles. Plus de dix pays africains ont exposé des produits agricoles, cosmétiques, artisanaux et touristiques. Un panel sur le "Dialogue informel Russie-Afrique : que pouvons-nous nous offrir mutuellement », a permis aux entreprises de présenter leurs différents produits et activités. Cette séance a enregistré la participation de plusieurs entreprises régionales russes.

En marge du forum, des participants ont aussi participé à des rencontres d’affaires B2B. Un concert de musique africaine et une projection de films africains dans l’Ingénieur Corps de la Galerie Tretiakov ont clôturé la première édition « Russie-Afrique Expo 2024 ».

A.A.A

22 octobre 2024 par ,