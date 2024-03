La PRMP et le C/CCMP de Glazoué suspendus

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a saisi l’autorité hiérarchique de la Personne responsable des marchés publics de la commune de Glazoué et du Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics de ladite commune aux fins de prononcer les sanctions de suspension à leur encontre.

A la suite d’irrégularités relevées dans la procédure d’appel d’offre ouvert le 24 avril 2023 pour la construction en R+1 de la salle de conférence de la mairie de Glazoué, l’ARMP a ordonné la suspension de Monsieur ZOHOUN Armel Hervé Létondé, Personne responsable des marchés publics de la commune de Glazoué et de Monsieur BADJAGOU Codjo Guillaume, Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics de la commune de Glazoué.

Il a été constaté un défaut de publication dans les canaux requis des résultats de l’appel d’offres. Un des soumissionnaires a dénoncé la variation dans les motifs de rejet de son offre.

Pour la PRMP il y a eu « erreur dans la notification des résultats de l’évaluation des offres et qu’il s’agit d’une erreur d’inattention du secrétariat de la personne responsable des marchés publics ».

La PRMP et le C/CCMP ont violé plusieurs dispositions de la règlementation en vigueur en matière de la commande publique et ainsi impacté l’atteinte des résultats et la performance du système de passation des marchés publics de la commune de Glazoué.

27 mars 2024 par