La League professionnelle de basketball démarre ce samedi

En prélude à la nouvelle saison de la Ligue Pro de basketball qui démarre ce samedi 05 février 2022, la Fédération béninoise de basketball (FBBB) a dévoilé les grands axes de la saison lors d’une rencontre avec la presse. Placée sous le signe de la ‘’Révolution’’, plusieurs changements sont annoncés au cours de ladite saison.



Selon le président de la FBBB, la nouvelle saison s’annonce comme celle de la révolution. « Il y a une nouvelle organisation qui va de la base jusqu’au sommet. Cette révolution part du fait que nous avons désormais plus de moyens, ceci grâce à tous les accompagnements dont nous avons bénéficié. Nous n’avons plus droit à l’échec », a rassuré le président de la fédération. L’objectif selon lui, est de « se rapprocher de ce qui se fait le mieux ailleurs ».

Arnaud Dègla, président du comité de gestion a expliqué les nouveautés attendues cette saison. « Nous avons aujourd’hui la Ligue Professionnelle Homme et la Ligue Professionnelle Femme. Chez Les hommes, il y aura 3 phases : la phase de conférence où nous dégagerons les 4 meilleures équipes dans chacune des conférences Nord et Sud. Ensuite il y aura les playoffs où nous dégagerons les 2 meilleures équipes de chaque conférence. Enfin, il y aura la phase finale où le champion du Bénin sera connu. Chez les femmes, le championnat se déroulera dans un format linéaire » a clarifié le président du comité de gestion.

Les changements annoncés

Les changements annoncés pour cette saison de la League professionnelle de basketball sont multiples et diverses. Il est prévu la création des championnats professionnels et amateur, la création des Conférences Nord et Sud dans le championnat professionnel, la hausse du nombre d’équipes participantes aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, la saison 2021-2022 sera animée par vingt (20) clubs dont six (6) chez les dames. Au terme de la saison, un Trophée est prévu pour chacun des championnats (Hommes et Dames). Le Prix destiné aux champions est de 10 millions FCFA pour les hommes et de 5 millions FCFA pour les dames.

Organisation en conférences des équipes

Pour le modèle de compétitions, deux conférences sont créées chez les hommes. Il s’agit de la Conférence Nord qui regroupe les clubs des Sociétés Sportives des départements de la Donga (02), de l’Atacora (02), et du Borgou (03) et de la Conférence Sud pour les clubs des Sociétés Sportives des départements du Littoral (05) et de l’Ouémé (02).

Ainsi, la Ligue Pro de Basket-ball regroupe Real Sport Bbc de Parakou ; Aspal Bbc de Parakou (Championne en titre) ; Bosco Star Bbc de Parakou ; Panthère Bbc de Djougou ; Tigers Bbc de Djougou ; Fleche Noire Bbc de Tanguiéta et de Atasport Bbc de Natitingou pour la Conférence Nord. La Conférence Sud est composée de Elan Coton Bbc de Cotonou ; Energie Bbc de Cotonou ; Aspac Bbc de Cotonou ; Aol Bbc de Cotonou ; Aso Model Bbc de Porto-Novo ; Eternel Bbc de Porto-Novo et de Renaissance Bbc de Cotonou.



Selon le règlement, la phase de Conférence se jouera en linéaire dans chaque conférence, et en aller-retour. A l’issue de cette phase, les quatre (04) meilleures équipes de chaque conférence disputeront la phase de play-off de Conférence qui se jouera en linéaire dans chaque conférence, toujours en aller-retour. A l’issue de cette phase, les deux (02) meilleures équipes au classement de chaque conférence disputeront la phase finale nationale. Cette phase regroupera quatre (04) équipes, (les deux meilleures équipes issues de la phase de play-off de chaque conférence).

Chez les dames, une seule poule de six (06) équipes est constituée et regroupe Elan Coton BBC, Renaissance BBC, AOL BBC Pro, Aspac BBC, Bosco Star et Energie BBC. La phase de saison régulière se jouera en linéaire et en aller-retour entre toutes les équipes. A l’issue de cette phase, les quatre (04) premières équipes seront qualifiées pour la phase suivante appelée play-off.

F. A. A.

4 février 2022 par