La HAAC lance le processus d’établissement de la carte de presse

Par communiqué en date du 04 mai 2022, le président de la HAAC a annoncé le renouvellement ou l’attribution de la carte de presse.

Selon le communiqué de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), les professionnels des médias dont les cartes de presse sont arrivées à expiration ou expireront le 30 mai 2022, et ceux désireux de se faire attribuer une carte de presse pour la première fois, peuvent faire le dépôt des dossiers.

Le dépôt se fera en deux (02) exemplaires dont un (01) original, du lundi 09 au mardi 31 mai 2022 rigoureusement, le matin, de 10h à 12h, et dans l’après-midi, de 15h à 17h au Secrétariat Administratif, au bureau n°309 de l’annexe de la HAAC et dans les Antennes régionales de la HAAC.

« Aucun dossier ne sera reçu après ce délai », précise le communiqué.

Les professionnels des médias peuvent consulter les pièces à fournir en vue de la constitution de leur dossier à l’Annexe de l’Institution à Cotonou et dans les Antennes régionales de la HAAC à Abomey, Allada, Lokossa, Natitingou, Parakou, et Pobe ; et sur le site web de la HAAC, www.haac.bj.

5 mai 2022 par ,