La GDIZ, une zone zéro déchet pour la transformation des noix de cajou d’ici 2023

Avec un montant d’investissement estimé à sept (7) milliards de FCFA soit environ dix (10) millions d’euros, HRD Industries, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits agricoles, devient la vingt cinquième (25ème) société à investir dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

La société HRD Industries est l’une des entités de la multinationale HRD GROUP, présente à Dubaï, à Mumbai et au Nigéria. Elle installe dans la GDIZ, une unité de production d’huile et de bio charbon à base de coques de noix de cajou. Cette unité à une capacité annuelle de production de cinquante mille (50.000) litres d’huile et de quarante-cinq mille (45.000) tonnes de bio charbon.

Le démarrage des activités de HRD Industries est prévu pour septembre 2022 sur une superficie de trois (3) hectares et permettra à la GDIZ de devenir une zone avec zéro déchet issue de la transformation des noix de cajou. Dix-sept mille (17 000) emplois directs et quinze mille (15 000) emplois indirects sont prévus d’ici décembre 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet d’investissement.

Ce nouvel investissement dans la zone vient confirmer la confiance que les investisseurs locaux et étrangers portent à la GDIZ, qui compte désormais vingt-cinq (25) investisseurs.

“Notre ambition est de faire de la GDIZ, un écosystème respectueux des normes environnementales et sociales les plus élevées. La politique de la GDIZ s’inscrit dans une démarche de développement durable, et ceci n’est possible qu’en limitant notre impact sur l’environnement et en réduisant les déchets produits au sein de la zone. Avec HRD Industries, la GDIZ devient une zone zéro déchet pour la transformation des noix de cajou,” a souligné Monsieur Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-BENIN.

À propos de GDIZ

Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de L’Industrie – BENIN (SIPI BENIN SA), est une joint-venture entre Arise Integrated Industrial Platforms (IIP) et la République du Bénin.

GDIZ est une zone industrielle dynamique de 1 640 hectares (phase 1 : 400 ha) développée par ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses infrastructures plusieurs zones industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Gabon Special Economic Zone) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans d’autres pays du continent africain.

