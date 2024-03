La Fondation Tony Elumelu s’apprête à annoncer la cohorte 2024 de son programme phare d’entrepreneuriat

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique soutenant les entrepreneurs africains, annoncera que 1 200 entrepreneurs africains répartis dans 54 pays d’Afrique. Ils seront les bénéficiaires de son programme phare d’entrepreneuriat. L’annonce sera faite le 22 mars 2024. Les nouveaux bénéficiaires constitueront la 10e cohorte du programme d’entrepreneuriat TEF, d’une durée de 10 ans.

La Fondation Tony Elumelu a toujours été convaincue du potentiel des jeunes Africains à transformer le continent africain. Cette conviction a conduit à son impact transformateur. En effet, des milliers de jeunes hommes et femmes entrepreneurs à travers les 54 pays africains ont été autonomisés grâce à son programme phare d’entrepreneuriat. Les bénéficiaires ont reçu une formation commerciale de niveau international, un mentorat, un accompagnement et un financement, ainsi qu’un accès permanent au prestigieux réseau des anciens de la TEF.

À ce jour, la Fondation a versé 100 000 000 USD directement dans les mains de jeunes entrepreneurs africains qui, à leur tour, ont créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. Ceci a contribué ainsi de manière significative à la croissance économique et au développement de l’Afrique. La Fondation a également fourni un soutien au renforcement des capacités, des services de conseil et des liens avec le marché à plus de 1,5 million d’africains par l’intermédiaire de sa plateforme numérique de soutien à l’entrepreneuriat, TEFConnect.

L’annonce à venir réaffirme l’engagement de la Fondation Tony Elumelu à soutenir l’entrepreneuriat en tant que catalyseur de l’éradication de la pauvreté, de la création d’emplois dans les 54 pays africains et de l’autonomisation économique des femmes.

À propos de la Fondation Tony Elumelu

