La Fondation Moov Africa appuie les handicapés de Ouidah

La Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa poursuivit son périple aux côtés de différentes couches de la société en cette occasion du Tour international cycliste du Bénin, soutenu par le réseau Moov Africa. Après Tanguiéta, Savalou, Bohicon, etc, Dolorès Chabi Kao et la délégation qu’elle conduit étaient aux côtés des personnes handicapées de l’entreprise Couleur Indigo à Ouidah ce jeudi 05 mai 2022. Ces personnes en situation de vulnérabilité ont bénéficié d’un soutien financier qui leur permettra désormais d’améliorer leurs conditions de travail.





Le don de la Fondation Moov Africa aux handicapés de l’entreprise Couleur Indigo s’inscrit dans le cadre du Tour international cycliste du Bénin. Un chèque symbolique a été donné aux bénéficiaires pour leur permettre de se procurer du matériel, et d’améliorer leurs conditions de travail.

Dans son message, Dolorès Chabi Kao a remercié la promotrice de l’entreprise Couleur Indigo pour son engagement aux côtés des personnes handicapées. « Embaucher dans une petite entreprise 12 personnes handicapées, c’est beaucoup. Et il faut un cœur d’or pour faire cela », a-t-elle félicité. L’objet de la visite, rappelle la Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, est de remettre un chèque symbolique à l’association des personnes handicapées pour l’amélioration de leurs conditions de travail. L’argent, souligne-t-elle, servira à l’achat des outils de travail.

Sollicitude de Moov Africa à Couleur Indigo

Selon la promotrice de l’entreprise Couleur Indigo, le geste de la Fondation Moov Africa est une réponse aux besoins en termes d’aménagement, d’outils informatiques et d’outils d’aide exprimés par le centre qu’elle dirige afin de faciliter la communication et la locomotion en dehors du site. Tout en remerciant la Fondation Moov Africa pour « le grand geste », Nadia Adanlé espère que c’est le début d’une bonne collaboration entre le réseau de téléphonie mobile et sa structure.

« Désormais, vous aurez souvent de nos nouvelles, et vous verrez sous quelles formes, parce que nous aussi, nous avons à recevoir, mais nous avons aussi à donner », a-t-elle rassuré.

Pour la promotrice de Couleur Indigo, le but de l’entreprise ne consiste pas à faire « uniquement du profit ». Et en cela, elle dit adhérer à la philosophie de la Fondation Moov Africa qui montre que le réseau ne se contente pas seulement de faire du profit. « Nous sommes en 2022 et l’entreprise doit être redéfinie. Que l’entreprise soit effectivement un cadre où l’on crée de la richesse mais aussi un cadre où l’on crée du bien-être, du mieux-être pour la population », a fait savoir Nadia Adanlé.

Gbénagnon Chantal et Jacques Mèhinto ont exprimé au nom de leurs collègues, leur reconnaissance à la Fondation Moov Africa pour le soutien financier.

Après les étapes précédentes, la Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa et sa délégation sont attendues dans plusieurs autres localités du Bénin.

A propos de Couleur Indigo

Couleur Indigo est une entreprise Eco responsable qui travaille à la revalorisation du textile indigo. Elle dispose de 03 unités. La première produit les feuilles et le tissu destinés à la commercialisation (All productions).

La seconde est un prêt à porter où l’entreprise confectionne des vêtements prêts à l’emploi, et enfin, une troisième unité qui regroupe l’association des handicapés. Celle-ci recycle les déchets textiles que l’entreprise génère et ceux d’autres ateliers.

