Selon le directeur de la régulation et des relations publiques de MTN-Bénin, Jean-Claude Akogbéto, la lutte contre le Coronavirus est une affaire de tous. D’où le « geste symbolique » de la Fondation MTN à l’endroit de l’Agence pénitentiaire du Bénin. Il vise à répondre non seulement aux besoins d’urgence liés à la riposte contre la pandémie du Covid-19 dans les établissements pénitentiaires du Bénin, mais aussi à améliorer les conditions de vie des détenus, a-t-il expliqué. Procédant à la remise du don, Jean-Claude Akogbéto dit espérer que « les produits mis à disposition contribueront à assurer un environnement carcéral sain afin de réduire les risques de propagation du virus entre les détenus et entre les membres du personnel administratif, de sécurité et paramédical ». A travers le don offert, la Fondation MTN a réitéré son engagement à contribuer au bien-être des communautés défavorisées, a-t-il fait savoir.

Au nom du garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, et de la présidente du Conseil d’administration de l’Agence pénitentiaire du Bénin, le directeur a exprimé ses gratitudes à la Fondation MTN. Le geste de la Fondation MTN témoigne selon lui, de la présence du réseau de téléphonie mobile auprès des populations, et surtout des personnes privées de liberté qui constituent une cible fondamentale. Il vient également en appui à tout ce que le gouvernement a fait afin de freiner et d’éradiquer l’évolution du Coronavirus dans le pays, et dans les établissements pénitentiaires où, outre les mesures barrières, les détenus et le personnel pénitentiaire sont soumis au traitement préventif de la maladie, a-t-il poursuivi. Avant de rassurer que le don de la Fondation MTN va atteindre son objectif, Jiles Yèkpè a souligné qu’il permettra aussi de donner plus de visibilité à tout ce qui se faisait.

Il a par ailleurs exhorté la Fondation à suivre avec l’Agence qu’il dirige d’autres aspects de la riposte à la pandémie du Coronavirus en vue d’autres actions.

Composition du don

Le don offert est composé :

d’équipements sanitaires composés de 130 boîtes de masques de protection ;

de 50 unités de gel hydro alcoolique ;

de 20 appareils pulvérisateurs ;

de 200 bidons de désinfectant communément appelé crésyl ;

de 50 bidons de savon liquide ;

de 100 bidons d’eau de javel.

Quelques images de la cérémonie officielle de remise



