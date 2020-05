La fondation MTN fait don de tables-bancs

La Fondation MTN a fait don de tables-bancs au collège d’enseignement général d’Ahossougbéta ce mercredi 20 mai 2020. Une équipe conduite par le Directeur de la Fondation, Jean-Claude Akogbéto a remis officiellement , les mobiliers aux responsables de l’établissement en présence des membres du bureau de l’association des parents d’élèves.

Au total 150 tables-bancs ont été offerts au Ceg Ahossougbéta par la Fondation MTN. Un don qui vient atténuer les difficultés des apprenants de cet établissement qui, autrefois étaient obligés de déplacer chaque fois les mobiliers.

A en croire le directeur du Ceg Ahossougbéta, Samuel Dossou, l’établissement est passé de 27 groupes pédagogiques pour l’année scolaire 2018-2019 à 41 groupes pédagogiques cette année scolaire. « Nous avons de sérieuses difficultés et les élèves étaient obligés de déplacer les mobiliers chaque fois. Et c’est ce qui nous a amené à écrire à la Fondation MTN », a-t-il expliqué. Face à la difficulté, les responsables de l’établissement on lancé plusieurs appels à l’aide « Nous avons écrit à beaucoup. Mais c’est la fondation MTN qui a répondu à notre appel », a-t-il souligné. Il a montré qu’avec ces 150 tables-bancs, ce sont six salles de classe qui sont équipées à raison 25 tables-bancs par salle de classe. En signe de remerciement, il a demandé à tout le monde de consommer les produits MTN, parce que, c’est grâce à ça que la Fondation MTN fait aussi des dons. Le directeur a précisé par ailleurs que son établissement n’est pas le seul en difficulté, « Nous ne sommes pas les seuls à vivre ces difficultés, d’autres établissements souffrent des mêmes mots. Si la Fondation MTN pouvait passer aussi dans certains collèges pour diminuer ce qui se passe », a-t-il souhaité.

Avant de conclure, monsieur Dossou a exprimé des doléances. « Nous avons des problèmes de laboratoire. Si la Fondation pouvait nous aider dans ce sens, nous avons déjà écrit ».

Ravis, le vice-résident de l’association des parents d’élèves, Hounkpè Ferdinand et le 1er délégué du CEG Ahossougbéta, Houédanou Sergio ont tour à tour remercié la Fondation MTN. Ils ont tous souhaité que la Fondation pense à doter l’établissement d’un laboratoire et l’aider à ériger la clôture de l’établissement pour la sécurité des apprenants.

Le directeur de la Fondation a bien écouté les uns et les autres. Il n’a pas faire de promesse, mais il a indiqué que la Fondation fera de son mieux. « Nous avons une multitude de demande, je ne ferai aucune promesse ici. Mais nous ferons au mieux de sorte à satisfaire ceux qui viennent vers nous. Nous avons entendu votre appel

pour aller vers d’autres établissements », a souligné M. Akogbéto.

Il les a exhorté a accepté le modique soutien de la fondation en cette situation un peu spécial.

Quelques images de la cérémonie de remise officielle



