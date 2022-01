La Fondation Earth Love United surfe sur l’envolée des cours mondiaux du carbone

Sur fond d’envolée des prix de l’énergie, le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen a passé la barre symbolique des 80 euros ce vendredi. En hausse de 140 % depuis le début de l’année, il est tiré par les prix du gaz.



Par Marion Heilmann https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-carbone-bat-un-nouveau-record-historique-a-80-euros-1369458



Le carbone n’en finit plus de battre des records . Le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen des « droits à polluer » a franchi la barre des 80 euros ce vendredi, inscrivant son douzième record historique en quinze séances. Depuis le début de l’année, le prix que les industriels de certains secteurs doivent payer pour compenser leurs émissions de CO2 a ainsi gagné pas loin de 50 euros, soit une hausse de 140 %.

En début d’année, le prix des « droits à polluer » a été poussé par l’anticipation de la réforme du marché européen. Dévoilée le 14 juillet dernier , celle-ci vise à adapter le marché aux objectifs climatiques plus ambitieux fixés pour 2030 en abaissant plus rapidement le plafond des droits d’émissions de CO2 disponibles.



La hausse combinée des prix de l’énergie et des prix du CO2 a pris les gouvernements européens de court, certains pays appelant à limiter la spéculation sur ce marché afin de limiter la hausse des prix et la volatilité.

Mis en lumière par la COP26

Sollicité par la Commission européenne sur la question, le régulateur du marché, l’Esma, a estimé le mois dernier que la spéculation n’était pas significative sur le carbone, écartant un risque immédiat d’intervention de Bruxelles. Le prix avait alors bondi à près de 70 euros, déjà encouragé par les engagements climatiques pris à la COP26. L’accord sur les autres mécanismes dits de « crédits carbone » trouvé à Glasgow a, notamment, attiré l’oeil des investisseurs sur la thématique carbone en général. Le prix de la tonne de CO2 a pris pas moins de 25 % depuis la fin de la COP26 mi-novembre. D’autres facteurs techniques liés à l’expiration d’options ont également influé à la hausse ces derniers jours.



Le cours du carbone a franchi la barre des 80 euros



Cette envolée rapide relance les craintes d’une intervention de Bruxelles pour limiter le poids du carbone dans les coûts des entreprises, déjà confrontées à l’envolée des prix des matériaux et des matières premières. « Nous sommes déjà à 20 euros de plus que ce qu’anticipait la Commission pour 2030 », explique le cabinet ICIS. Si la Commission s’y est toujours refusée , « une intervention n’est pas à exclure, surtout si la hausse se poursuit », abonde Marcus Ferdinand, spécialiste du carbone au cabinet THEMA.

Il estime cependant que ces niveaux de prix « sont trop élevés pour être durables ». Une correction n’est donc selon lui pas à exclure, surtout si le variant Omicron vient perturber la reprise économique. En attendant, le prix du carbone devrait revenir sur le tapis lors du sommet européen des 16 et 17 décembre prochains.