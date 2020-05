La Fondation Abakè à l’Epp Cococodji jardin

La Fondation Abakè ne baisse pas les bras dans sa lutte contre la propagation du Coronavirus au Bénin. Une équipe conduite par la coordinatrice nationale de la fondation, Chérita Walter est allée distribuer ce lundi 18 mai 2020 à l’Ecole primaire publique de Cococodji jardin, des masques de protection aux écoliers. Il faut préciser que tous les masques que distribue la fondation Abakè sont confectionnés au Bénin.

Ce geste de la fondation Abakè est un soutien d’appui à ce que fait le gouvernement du Bénin à l’endroit des apprenants et tous les acteurs du système éducatif.

« Nous n’avons pas l’intention de ravir la vedette à l’exécutif mais notre action vient appui à ce qui es fait. Si les enfants disposent de deux masques c’est pour le bien. Ils pourront les échanger le temps de laver ce qui est sale », a explique Mme Walter La distribution des masques est toujours précédée d’une séance de sensibilisation sur les gestes barrières contre le coronavirus « (...) ses gestes sont importants. Ils vous protègent et protège les personnes autour de vous. Vous devez l’enseigner à vos à la maison », a indiqué le responsable en charge des médias de la fondation, Abd’el Khader Achirou.

A l’issue de l’opération, le Directeur de l’école primaire publique de Cococodji jardin, Fidèle Johnson, a salué l’initiative de la fondation Abakè. Il a rassuré la fondation d’un bon usage de ces masques. Il a par ailleurs émis le vœu de voir la fondation les doter d’un dispositif de lavage de mains. « C’est vrai que le gouvernement nous avait déjà envoyé des cache-nez pour en distribuer aux écoliers, mais nous constatons avec bonheur que la fondation Abakè est venue en appui à l’Exécutif. Nous demandons à la fondation de ne pas s’arrêter en si bon chemin et de nous trouver des dispositifs de lavage de mains », a-t-il souhaité. Une doléance qui a reçu l’avis favorable de l’équipe de la fondation qui ont promis de revenir dans les tout prochains jours pour leur venir en aide.

Il faut souligner qu’avant de se rendre à l’Ecole primaire publique de Cococodji jardin, l’équipe conduite par Mme Walter s’est rendue dans la concession de la collectivité Amoussou Wandji ou elle a distribué des masques. Cette collectivité n’est rien d’autre que la grande famille maternelle de la présidente de la fondation Abakè, Mme Abakè Assongba de Rosa.

