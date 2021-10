La FBF réceptionne officiellement le stade Jean Pierre Gascon

Inaugurée le mercredi 16 Septembre 2020, la pelouse synthétique du stade municipal Jean Pierre Gascon de Pobè a été réceptionnée ce jeudi 15 Octobre par la Fédération Beninoise de Football. Une cérémonie qui a connue la présence Claude Paqui, Secrétaire Exécutif de la FBF, du représentant du Maire de Pobè et le représentant du préfet du département du Plateau.

Le joyau qui a été réceptionné jeudi est un projet initié par la Fédération Béninoise de Football (FBF) sur financement de la FIFA. L’entreprise RIAMCO Sarl a exécuté les travaux et livré le chantier dans le respect des conditions et délais contractuels.

Du point de vue technique, la pelouse est la plus grande du Bénin. Elle s’etend sur une superficie de 120m x 90m avec une aire de jeu de 105m x 68m entièrement équipé.

Elle est certifiée FIFA QUALITY après inspection des laboratoires agrées par la FIFA. Une homologation qui confirme la qualité des travaux exécutés par la société RIAMCO Sarl. Une entreprise spécialisée dans les infrastructures sportives qui a à son actif une dizaine de pelouses synthétiques au Bénin mais aussi de terrain de sports (basketball, tennis, boulodrome...).

Avec l’inauguration de cette nouvelle infrastructure, la commune de Pobè dispose désormais de deux stades de football pour le bonheur des amis du cuir rond.

Quelques images

A.A.A

14 octobre 2021 par