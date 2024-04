La FBF réagit enfin à la non-homologation du stade GMK de Cotonou

Sur les antennes de Canal 3 Bénin, la Fédération Béninoise de Football sort enfin de silence concernant le dossier non-homologation du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou par la FIFA.



Il y a quelques jours, les amoureux du football béninois ont appris la mauvaise nouvelle de la non-homologation du stade GMK de Cotonou. Ceci, malgré tant d’investissements de la part du gouvernement Talon. Et si depuis, des questions se posent, on a eu des réponses ce mardi 02 Avril 2024.

Le Secrétaire Général de la FBF était au micro de Canal 3 Bénin pour donner plus d’explications sur le sujet. "La décision est venue suite à une mission d’évaluation de la CAF. Cette mission s’est rendue au Bénin après notre match que nous avons livré contre le Sénégal (1-1). Dans le cadre des enquêtes, cette mission d’évaluation de la Caf a fait des rapports et déjà le 23 juillet 2023, nous avons reçu un courrier nous demandant d’améliorer un certains nombre de choses. Plus tard, le 30 Août 2023, nous avons été saisis officiellement par la CAF du déclassement de notre stade.", a déclaré Claude Paqui.

Il a par la suite abordé les raisons de ce déclassement. "On nous demandait l’amélioration de l’état de notre pelouse. Il y a par exemple au niveau des vestiaires, certaines choses à refaire, il y a par exemple au niveau des projecteurs, la luminosité était demandé pour améliorer plus la qualité. Aussi au niveau de la sécurité, lors des matchs certaines choses étaient exigées que nous devons faire. Il y a la cabine de presse des journalistes. On a demandé qu’on puisse l’améliorer pour permettre aux journalistes d’avoir de meilleures conditions de couverture des matchs. Il y a également le premier secours à travers le traitement des officiels, des joueurs qu’on nous a demandé d’améliorer. Des dispositions qu’il faut prendre pour éviter les drames", a-t-il expliqué.

Avec les travaux toujours en cours, les Guépards du Bénin, ne joueront pas leur match à domicile pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Cotonou.

J.S

3 avril 2024