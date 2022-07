La FBF n’a encore reçu aucun courrier (Claude Paqui)

Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football (FBF) s’est prononcé sur la question relative à la co organisation de la CAN 2025 avec le Nigéria. A la date d’aujourd’hui, la FBF n’a reçu aucun courrier à ce sujet, a informé Claude Paqui sur Café Média ce vendredi 29 juillet 2022.

