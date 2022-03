La FBF annule les licences de 04 joueuses

Conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 3 du règlement du championnat national de première division, la Fédération béninoise de football (FBF) a procédé à l’annulation des licences de 04 joueuses évoluant dans le championnat national de première division. Les joueuses en cause ont fraudé.

Pour fraude avérée dans le championnat national féminin de première division, la FBF a retiré les licences de Sourigui Léontine Bourou, Joyce Yèyinou Sessou, Rosine Guera et Marie-Belle Ahlonsou. Il s’agit de deux joueuses qui se sont fait enregistrées dans deux autres clubs avec deux identités différentes.

Sourigui Léontine Bourou de l’Association Galaxie née le 10 novembre 1993, a la licence N°5115F93 avec une carte nationale d’identité N°500496223. Elle est encore enregistrée par le club Asso Les Tigresses sous le nom de Joyce Yèyinou Sessou, née le 13 avril 2003, et a la Licence N°3091F03 avec un certificat d’identification personnelle (CIP) N° 3454695157.

Il en est de même pour la joueuse Rosine Guera de l’AS Galaxie. Née le 11 mars 1989, elle a la licence N°5114F89 avec une carte nationale d’identité N°500577528. Elle est également enregistrée par l’Asso Les Tigresses sous le nom Marie-Belle Ahlonsou née le 05 mai 2003, et a la licence N°3058F03 avec le CIP N°3474695153.

Le secrétaire général de la FBF à travers une lettre adressée aux présidents des clubs du championnat féminin, a rendu l’information publique.

L’article 15 alinéa 3 du règlement du championnat national de première division stipule : « Si la Commission de football féminin est saisie d’un cas de fraude ou de falsification des documents exigés pour l’obtention de licence, ou de la licence elle-même, elle a l’obligation, après avoir constaté, la matérialité de l’infraction, de faire annuler par la FBF cette licence et de faire prononcer les sanctions prévues par le Code de discipline de la FBF ».

Le dossier des joueurs inculpés sera transmis à la Commission de discipline qui va statuer sur la suite à donner à ce dossier.

