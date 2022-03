La Cour invitée à se déclarer incompétente

Les personnes poursuivies dans le dossier de détournement de deniers publics à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) étaient devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le 07 mars 2022. Au cours de l’audience, le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente dans ce dossier.

La CRIET invitée à se déclarer incompétente dans une affaire de détournement de plus de 230 millions de francs CFA à l’ORTB. Selon les informations, deux motifs justifieraient cette demande du ministère public. Le premier est lié à l’absence de rapport de l’Inspection générale des finances (IGF). Une pièce jugée nécessaire pour la poursuite des débats. Le second est relatif aux prévenus du dossier dont certaines personnes sont en fuite. La Cour a décidé de mettre en délibéré la requête du ministère public.

Selon les informations, si la Cour accède à la demande du ministère public, cela ne voudra pas dire que la CRIET ne connaîtra pas du dossier. Le dossier retournera en instruction. Une fois inculpés, les mis en cause attendront la fin de l’instruction pour être situés sur la suite du dossier. L’instruction peut déboucher sur un non-lieu ou sur la programmation du procès.

09 personnes sont en détention dans le dossier de détournement de deniers publics à l’ORTB.

F. A. A.

15 mars 2022