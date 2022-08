La Chine convoque l’ambassadeur des Etats-Unis à propos de la visite de Nancy Pelosi à Taiwan

BEIJING, 3 août (Xinhua) — Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, a convoqué d’urgence l’ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Nicholas Burns, tard dans la nuit de mardi à mercredi, et lui a adressé de sévères représentations et de fortes protestations concernant la visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, dans la région chinoise de Taiwan.

Notant que Mme Pelosi risque la condamnation universelle pour provoquer délibérément et jouer avec le feu, M. Xie a indiqué qu’il s’agit d’une grave violation du principe d’une seule Chine et des trois communiqués conjoints sino-américains.

Cela a un sévère impact sur le fondement politique des relations entre la Chine et les Etats-Unis, et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, a déclaré M. Xie, ajoutant que cela compromet gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan et envoie un signal erroné aux forces séparatistes cherchant l’"indépendance de Taiwan".

"Cette démarche est extrêmement flagrante par nature et les conséquences sont extrêmement graves. La Chine ne restera pas les bras croisés", a noté M. Xie.

M. Xie a indiqué que le gouvernement des Etats-Unis devait être tenu responsable. Pendant un certain temps, les Etats-Unis ont dit une chose et fait une autre chose, et ont constamment déformé et vidé de son sens le principe d’une seule Chine.

Ils ont supprimé les expressions clés telles que "Taiwan fait partie de la Chine" du site Web du département d’Etat américain, ont placé Taiwan dans leur soi-disant "stratégie indo-pacifique", ont ouvertement renforcé leurs liens avec Taiwan et augmenté les ventes d’armes à la région, et ont soutenu les activités séparatistes pour l’"indépendance de Taiwan", selon M. Xie.

Il a déclaré que le gouvernement des Etats-Unis a cédé à l’acte délibéré de Mme Pelosi au lieu de le restreindre, ce qui a conduit à l’escalade des tensions à travers le détroit de Taiwan et a gravement compromis les relations entre la Chine et les Etats-Unis.

Notant que la partie américaine doit payer le prix pour ses propres erreurs, M. Xie a exhorté les Etats-Unis à corriger immédiatement leurs actes répréhensibles et à prendre des mesures pratiques pour annuler les effets négatifs de la visite de Mme Pelosi à Taiwan.

Les Etats-Unis ne doivent pas s’engager davantage sur la mauvaise voie, escalader les tensions et rendre irréparables la situation à travers le détroit de Taiwan et les relations entre la Chine et les Etats-Unis, a poursuivi M. Xie.

Il a ajouté que les Etats-Unis devaient cesser de jouer la "carte de Taiwan", d’utiliser Taiwan pour contenir la Chine sous quelque forme que ce soit et de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine.

Les Etats-Unis doivent prendre des mesures concrètes pour observer le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains, honorer effectivement l’engagement des "cinq non" fait par leurs dirigeants (à savoir, ne pas chercher à faire une "nouvelle guerre froide" ; ne pas chercher à changer le système de la Chine ; la revitalisation de leurs alliances n’est pas contre la Chine ; ne pas soutenir l’"indépendance de Taiwan" ; ne pas chercher un conflit avec la Chine), et ne pas s’engager davantage sur la voie erronée et dangereuse, a noté M. Xie.

La tendance de l’époque ne peut pas être inversée, la volonté du peuple ne peut pas être défiée, et ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler, a souligné M. Xie.

"Taiwan est Taiwan de la Chine, et Taiwan retournera finalement dans les bras de la patrie. Le peuple chinois n’a pas peur des fantômes, de la pression et du mal", a déclaré M. Xie.

Dans l’esprit du peuple chinois, rien n’est plus sacré que de protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, et rien n’est plus important que de sauvegarder et de réaliser la réunification nationale, a noté M. Xie.

Il a ajouté qu’aucun pays, qu’aucune force et qu’aucun individu ne devait jamais sous-estimer la ferme résolution, la forte volonté et la grande capacité du gouvernement et du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale et à réaliser la réunification et le renouveau de la nation.

