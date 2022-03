La Chef de mission adjointe en tournée dans le Borgou/Alibori

La Chef de Mission Adjointe à l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin, Karen Gustafson de Andrade, a effectué une tournée dans les départements du Borgou et de l’Alibori du 14 au 17 Février 2022.

La tournée a été l’occasion pour Mme Gustafson de Andrade de prendre contact avec les organisations partenaires de l’Ambassade dans cette partie du pays et de s’enquérir de la situation sécuritaire qui y prévaut depuis quelques mois. Cette tournée a débuté par une séance de travail avec les membres de la Plateforme des Organisations Béninoises pour les Droits des Femmes (WROP-Bénin) à l’hôtel Kobourou City de Parakou. Cette organisation bénéficie du soutien financier de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) à travers le International Republican Institute (IRI), une ONG américaine qui œuvre pour l’engagement des femmes dans la vie politique au Bénin. A travers ce financement de 540 millions FCFA, l’IRI promeut la tenue d’élections et de processus politiques transparents et inclusifs.

Les membres de la plateforme ont parlé de leurs actions de sensibilisation ayant pour but d’apporter un soutien communautaire et familial à la participation des femmes à la vie politique du pays.

La délégation de l’Ambassade a ensuite rencontré des journalistes membres de la Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin (FeRCAB) qui travaillent dans les zones les plus affectées par le phénomène de l’extrémisme violent. La rencontre entre dans le cadre du Programme Régional d’Appui aux Pays Côtiers (PRAPC) initié par l’USAID et qui appuie la FeRCAB dans l’organisation de formations théoriques et pratiques à l’endroit des journalistes de la radio.

La Chef de Mission Adjointe s’est plus tard rendue à l’Espace Américain de l’Université de Parakou où elle a échangé avec des étudiants en langue anglaise sur leurs objectifs et la confiance en soi. Elle a vivement encouragé les étudiants à persévérer dans l’apprentissage de l’anglais et leur a rappelé que l’Espace Américain dispose de nombreuses ressources physiques et virtuelles.

Mme Gustafson de Andrade a aussi rendu une visite de courtoisie au Vice-Recteur Chargé des Affaires Académiques à l’Université de Parakou. Le Prof. Salako Alexandre Allodé a exprimé sa satisfaction face au dynamisme observé au sein de l’Espace Américain nouvellement rééquipé en meubles et matériaux par l’Ambassade.

Le 15 février 2022, la délégation s’est rendue au camp du 7ème Bataillon Interarmes de Kandi où la Chef de Mission Adjointe a présenté ses condoléances au Commandant de la base pour les pertes en vies humaines enregistrées lors de deux attaques djihadistes dans le parc naturel W entre le 8 et le 9 février. Elle s’est également informée de la situation sécuritaire dans le département de l’Alibori.

La délégation américaine a assisté à une formation organisée à l’intention des conducteurs de taxi-motos, de taxi-villes, et de camions gros porteurs, par l’association de la Société Civile locale COEXISTER. Financée par l’USAID à travers le PRAPC, cette formation vise à sensibiliser ces transporteurs sur les voies et moyens de promouvoir la cohésion sociale.

Mme Gustafson de Andrade rencontré des participantes au programme Academy for Women Entrepreneurs (AWE), qui permet à des femmes entrepreneures sur toute l’étendue du territoire béninois d’acquérir de nouvelles connaissances et des outils pour établir et développer leur entreprise.

La Chef de Mission Adjointe a également tenu une séance de discussions avec le Préfet de l’Alibori, Ahmed Bello Ky-Samah, sur les défis auxquels est confronté son département. Elle a annoncé un financement pour la poursuite d’initiatives menées avec l’armée béninoise pour la sécurité des frontières.

L’Ambassade des Etats-Unis mène un certain nombre de projets dans la région, tels que des projets d’assistance humanitaire financés par le Département de la Défense des Etats-Unis ou des projets initiés par l’USAID.

En 2020 par exemple, les Fonds d’assistance humanitaire du Département de la Défense ont permis d’acheter du matériel et équipement de laboratoire pour le Laboratoire Médical de Kandi.

Mme Gustafson de Andrade a plus tard rencontré les autorités de la Mairie de Kandi avec lesquelles elle a discuté de la prévention de l’extrémisme violent au sein de la ville.

Le 17 février 2022, la délégation de l’Ambassade est allée rendre visite à l’Imam de la Mosquée Centrale de Parakou, Cheick Mohamed Youssouf. La Chef de Mission Adjointe a assuré à l’Imam Youssouf que les Etats-Unis continuent à travailler en partenariat avec le Bénin pour mettre fin à la pandémie de la COVID-19. Elle a remercié le chef religieux pour la collaboration de la communauté musulmane dans la lutte contre cette maladie.

Durant son séjour, Mme Gustafson de Andrade a eu l’occasion d’échanger avec des passionnés de la langue anglaise, des organisations partenaires de l’USAID, des activistes des droits de l’homme et des membres de la communauté LGBTQI, ainsi qu’avec des représentants de centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre financés par l’USAID.

Quelques photos de la tournée

Rencontre avec participantes du programme AWE

Formation des transporteurs

Rencontre avec le vice recteur chargé des affaires académiques-Université de Parakou

Rencontre avec des journalistes membres du FeRCAB

Rencontre avec la plateforme WROP

