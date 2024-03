La CCI Bénin prend un engagement à la 10e Conférence de l’UDOFAO

Les travaux de la 10e Conférence internationale fiscale annuelle de l’Union des ordres fiscaux de l’Afrique de l’ouest (UDOFAO) ont démarré mercredi 28 février 2024 à Cotonou. « Repenser les enjeux contemporains de la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique de l’ouest : propositions de solutions », c’est le thème retenu pour ces assises prévues pour durer deux jours.

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille depuis ce mercredi 28 février 2024, la 10e Conférence internationale fiscale annuelle de l’Union des ordres fiscaux de l’Afrique de l’ouest. Les assises qui regroupent des fiscalistes et autres experts des finances de la sous-région, constituent une occasion de recherche de solutions aux enjeux contemporains en matière de mobilisation de ressources fiscales intérieures.

Le but visé selon le président de l’Association des fiscalistes du privé (ABeFiP), est d’encourager l’implication des professionnels de la fiscalité dans les réformes des politiques fiscales dans les pays d’Afrique de l’ouest. La rencontre permet selon Ulrich KPAKPO, d’explorer les opportunités et les perspectives inexploitées, et inhérentes à l’utilisation de l’immobilier comme catalyseur pour l’élargissement de l’assiette fiscale dans les pays membres de la CEDEAO. « Nous apprécierons tous les efforts fournis par nos administrations pour améliorer la qualité des services fournis au contribuable à une époque où la technologie remodèle toutes les facettes de la gouvernance », a-t-il confié.

Intervenant à l’occasion de cette conférence, la directrice des opérations de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), représentant le secrétaire général, a rappelé la mission de l’institution consulaire ; celle de fournir des informations et des conseils aux entreprises sur les règlementations fiscales en les aidant à comprendre leurs obligations fiscales. La CCI Bénin, selon Joëlle VIDEHOUENOU, Présidente du Groupe de Travail Fiscalité, défend les intérêts communs des opérateurs économiques dans les domaines du commerce, de l’industrie et des prestations de services en général, et en particulier, auprès de l’administration fiscale. Elle propose entre autres des formations sur des questions fiscales à l’endroit des entreprises, lesquelles sont animées par des experts, a rappelé la directrice des opérations avant de réitérer l’’engagement de l’institution consulaire à œuvrer pour qu’à l’issu de cette conférence, la fiscalité soit mieux comprise par tous les acteurs économiques, qu’ils soient nationaux, internationaux, et mieux encore, par les acteurs économiques encore réticents à la formalisation.

Espérant que les assises favoriseront un environnement fiscal plus transparent et plus propice à la croissance des pays, la CCI Bénin selon la directrice des opérations, nourrit l’ambition que la conférence constitue le point de départ de collaboration fructueuse et de réalisation significative dans le domaine de la fiscalité, tant au Bénin qu’au plan régional.

Procédant au lancement des travaux, le représentant de la Commission de la CEDEAO, Omar A. TOURAY a remercié les différentes parties prenantes pour leur participation. Il a émis le vœu qu’au terme de la rencontre, des résultats substantiels soient obtenus.

Les assises ouvertes mercredi 28 février, se sont achevées jeudi 29 février 2024.

F. A. A.

1er mars 2024 par