La CCI Bénin honorée à la 6ème édition du WCI FORUM

La 6ème édition du World Cooperation Industries Forum (Forum International des Affaires et de Coopération) a démarré, ce mercredi 16 mars 2022, à Ankara en Turquie. La CCI Bénin au cours de la première journée de cette rencontre internationale a été honorée pour ses nombreux services au profit des entreprises béninoises.

Démarrage, ce mercredi 16 mars, à Ankara (Turquie), de la 6ème édition du World Cooperation Industries Forum. Dénommé WCI FORUM, l’évènement réunit des chambres de commerce, des ministères, des chefs d’entreprises, des associations et groupements, des ambassades, des journalistes, et divers autres participants.

Les travaux du forum ont été l’occasion pour les participants, d’initier des rencontres entre fabricants et industriels, présidents directeur généraux, et directeurs de vente avec les représentants du marché turc.

Le World Cooperation Industries Forum est un cadre d’échanges qui réunit des chefs d’entreprises opérant dans les domaines du textile, de la construction, l’agro-industrie et les équipements médicaux.

Les travaux de la 6ème édition ouverts mercredi dernier, s’achèvent ce jeudi 17 mars 2022.

La CCI Bénin au cours de la première journée a été honorée pour ses servies au profit des entreprises béninoises.

F. A. A.

17 mars 2022 par ,