La CAF désigne le Maroc comme pays hôte

Dans un communiqué rendu officiel ce mercredi 16 octobre 2024, la Confédération Africaine de Football annonce que le Maroc est désigné pour accueillir la Ligue des Champions féminine en novembre prochain.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé que le Maroc sera l’hôte de l’édition 2024 de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. La compétition se déroulera du 9 au 23 novembre 2024. Pour rappel, le Maroc avait déjà eu l’honneur d’accueillir l’édition 2022 de la Ligue des Champions Féminine.

Au total, huit (08) clubs s’affronteront pour remporter le titre. Les vainqueurs recevront une récompense financière à la hauteur de 400 000 dollars, tandis que les finalistes se verront attribuer 250 000 dollars.

Depuis sa création, la Ligue des Champions Féminine de la CAF a joué un rôle crucial dans le développement du football féminin sur le continent africain. L’accueil de cette compétition par le Maroc va aider le Royaume à mieux s’apprêter pour accueillir la CAN 2025.

Voici les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 :

– Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud - Tenantes du titre)

– AS Far (Maroc - représentant du pays hôte)

– Aigles de la Médina (Sénégal - UFOA A)

– Edo Queens (Nigeria - UFOA B)

– Tout Puissant Mazembe (RD Congo - UNIFFAC)

– Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie - CECAFA)

– University of Western Cape (Afrique du Sud - COSAFA)

– Tutankhamun (Égypte - UNAF)



J.S

16 octobre 2024 par