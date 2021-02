La Belgique offre 105,6 millions FCFA en matériels et équipements

Le ministère des infrastructures et des transports a reçu, mardi 26 janvier 2021 à Cotonou, un lot de matériels et d’équipements d’une valeur de cent cinq millions six cent quarante-cinq mille cent cinquante-quatre (105 645 154 FCFA) francs CFA soit 161.055 Euros. Le don offert par l’Agence belge de développement (Enabel) est composé de 3 véhicules de marque Toyota ; 4 motos de marque Haojue ; 12 ordinateurs de marque Dell ; 18 Onduleurs ; 09 imprimantes blanc noir ; 06 imprimantes ; 01 tablette tactile ; 02 photocopieurs A4 ; 06 scanners ; 01 table de réunion ; 11 bureaux ; 21 fauteuils ; 03 armoires ; 02 appareils photo professionnels ; 06 combinaisons et 30 kits de travail.

Selon Mélanie Schellens, Chef de la coopération à l’ambassade de Belgique près le Bénin, l’appui vise à dynamiser le secteur para portuaire notamment en matière de qualité du fret des marchandises débarquées au port sur le corridor du Bénin et de sûreté/sécurité maritime et portuaire.

Pour Joseph Ahissou, directeur de cabinet représentant le ministre des infrastructures et des transports, les dons seront aux bénéficiaires à savoir la Direction des Transports Terrestres (DTT) et la Direction de la Marine Marchande (DMM). Il a remercié la Belgique pour son appui.

M. M.

29 janvier 2021 par