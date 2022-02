La Basketball Africa League présente les 12 équipes et le calendrier des Matchs

Le match d’ouverture de la saison 2022 de la BAL opposera le Dakar Université Club (DUC) du Sénégal au Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C) de Guinée à la Dakar Arena le samedi 5 mars à 17h30 GMT. Les fans intéressés par des billets peuvent se rendre sur le site NBA.com/BAL.

La Basketball Africa League (BAL) a annoncé les 12 premières équipes de club de 12 pays africains qui disputeront la saison 2022 de la BAL (https://bit.ly/3oAYOFz), qui débutera samedi 5 mars à la Dakar Arena, au Sénégal. La compétition se déroulera également au Caire, en Égypte, et à Kigali, au Rwanda. Pour l’ouverture de la saison, Dakar Université Club (DUC) du Sénégal recevra le Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C) de Guinée à 17h30 GMT lors du premier des 38 matchs qui se joueront dans trois villes durant trois mois en 2022.

Les 12 équipes, dont notamment le champion en titre de la BAL, le Zamalek (Égypte), et quatre autres équipes qui disputeront leur deuxième saison de la BAL, seront réparties en deux conférences : la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. Chaque conférence jouera une phase de groupe de 15 matchs, au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres de sa conférence. La phase de groupe de la Conférence du Sahara se déroulera à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, et celle du Nil au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire du 9 au 19 avril. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les phases finales de la BAL, qui consisteront en un tournoi à élimination directe et la finale à Kigali Arena du 21 au 28 mai.

La saison 2022 de la BAL touchera un vaste public dans plus de 200 pays et territoires. Les fans peuvent s’inscrire pour obtenir des billets et plus d’informations sur NBA.com/BAL.

« Nous sommes très heureux d’accueillir sept nouvelles équipes et quatre nouveaux pays pour la deuxième saison de la BAL », déclare le président de la BAL. Selon Amadou Gallo Fall, « le champion en titre Zamalek donnera le ton aux cinq équipes de retour, après avoir représenté la BAL lors de la Coupe Intercontinentale FIBA organisée ce mois-ci au Caire ». La concurrence pour ramener le trophée de la BAL 2022 s’intensifie, et nous sommes ravis que de nombreux fans pourront assister aux matchs en direct dans trois villes africaines de renommée mondiale. À tous les fans de la BAL, du continent et du monde entier ; que la partie commence ! », a-t-il ajouté.

« Nous sommes impatients de donner le coup d’envoi de cette deuxième saison très attendue de la BAL », déclare Anibal Manave, président de FIBA Afrique et du Conseil d’administration de la BAL.

La Road to BAL 2022, le tournoi éliminatoire, poursuit-il, s’est achevée avec succès à la fin de l’année dernière et a offert aux fans des matchs captivants. « Nous anticipons que cette saison de la BAL sera un grand succès », a confié Anibal Manave.

Les champions des ligues nationales d’Angola, d’Égypte, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie ont décroché leur participation à la saison 2022 du BAL en remportant leurs ligues nationales respectives. Les six autres équipes, originaires du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Guinée, du Mozambique, de l’Afrique du Sud et du Soudan du Sud ont gagné leur ticket lors des éliminatoires Road to BAL organisés par le Bureau régional Afrique de la FIBA à travers le continent d’octobre à décembre 2021.

New Fortress Energy (NFE), Rwanda Development Board (RDB), NIKE, Jordan Brand et Wilson seront une nouvelle fois les principaux partenaires de la BAL. La ligue compte également des partenaires marketing de classe mondiale comme Flutterwave et Hennessy.

Le 30 mai dernier, le Zamalek battait l’US Monastir 76-63, remportant ainsi le premier championnat de la BAL (https://bit.ly/3oAWVZw).

La finale, organisée à Kigali Arena, a été retransmise aux fans dans 215 pays et territoires en 15 langues.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des matchs de la saison 2022 de la BAL. Des informations complémentaires sur la saison 2022 de la BAL seront annoncées dans les semaines à venir.

À propos de la BAL

La BAL, un partenariat entre la FIBA et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 clubs africains. La BAL, dont le siège se trouve à Dakar (Sénégal), a été bâtie sur le modèle existant de compétitions de clubs organisées par FIBA Afrique. Elle marque la première participation de la NBA à une ligue se déroulant ailleurs qu’en Amérique du Nord. Les fans peuvent suivre la BAL (@theBAL sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube) et s’inscrire sur www.NBA.com/theBAL pour recevoir les informations.

Source : National Basketball Association (NBA)

10 février 2022 par ,