La BRVM promeut l’égalité du genre face à l’innovation et la technologie

« Éduquer un homme, c’est éduquer un individu. Éduquer une femme, c’est éduquer toute une nation » affirmait dans les années 1920 James Emman AGGREY (18 octobre 1875 - 30 juillet 1927) intellectuel, missionnaire et enseignant ghanéen.

« Je suis tenté de dire que cette citation résume à elle seule, l’enjeu de l’égalité des genres pour un développement harmonieux des nations » a indiqué Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, à l’entame de son propos à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la Femme sous le concept du « Ring the bell for gender equality » .

Le thème de l’édition 2023 de la Journée Internationale des droits des femmes qui est « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des genres », devrait contribuer à accélérer la réduction de l’écart persistant entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, en raison de la place et du rôle prépondérant qu’occupe aujourd’hui le digital dans la vie.

Pour mener la réflexion et célébrer les droits de la femme à l’occasion de cette journée, la BRVM a accueilli à son siège à Abidjan et en visioconférence, plusieurs femmes chefs d’entreprises dirigeantes de sociétés et d’institutions financières, présidentes et responsables de fondations et d’associations féminines, entrepreneurs etc.

Mme Dior Latifa DIACK, Directrice Adjointe Innovation et Solutions B2B chez Orange Côte d’Ivoire a fait l’honneur à l’institution régionale d’être le Keynote Speaker pour cette édition. Pour elle, l’innovation et les technologies peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de l’égalité des sexes et du développement durable. Il est primordial ajoute-t- elle de travailler ensemble pour créer un monde numérique inclusif où chacun, quelle que soit son sexe, peut participer pleinement à l’économie numérique et bénéficier des avantages qu’elle offre. Cela nécessite des efforts concertés des hommes et des femmes pour développer une économie durable.

L’appropriation par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) du concept « Ring the Bell For Gender Equality » et la signature du Women’s Empowerment Principales (WEPs) en 2019 marquent l’engagement de la BRVM à promouvoir les genres pour le développement du secteur financier en général, et du Marché Financier en particulier, au sein de l’Union.

Dr AMENOUNVE a saisi l’opportunité de cette célébration pour rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes qui contribuent à faire vivre le marché financier régional, pour leur leadership, leurs actions et pour l’exemple qu’elles constituent pour les générations actuelles et futures. En effet, des évolutions sensibles ont été réalisées en la matière au cours des dernières années sur notre marché :

1

• 03 femmes siègent désormais au Conseil d’Administration de la BRVM ;

• 03 femmes dirigent des ANB sur les 07 actives dans la sous-région ;

• Les dirigeantes des SGI, SGO, BTCC et sociétés cotées sont au nombre de vingt-deux

(22) ;

• 02 femmes président l’Association Professionnelle des SGI et des BTCC.

« Ces exemples illustrent bien la place qu’occupent actuellement les femmes dans les instances de gouvernance et de gestion de notre marché. Les efforts doivent être néanmoins poursuivis pour plus de représentativité » a conclu le Directeur Général de la BRVM.

Pour rappel, les places boursières se sont engagées, depuis bientôt une décennie, à sonner leurs cloches à travers le monde pour la promotion de l’égalité du genre sous le concept « Ring the Bell for Gender Equality », à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Ce concept né du Sustainable Stock Exchanges Initiative qui est une initiative conjointe aux Nations Unies et à plusieurs autres Organisations internationales comme le World Federation of Exchanges (WFE) dont la BRVM est membre. Elle est mise en œuvre par ONU Femmes, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes avec qui la BRVM collabore depuis plusieurs années pour l’organisation de cette journée.

9 mars 2023 par