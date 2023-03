La BOAD rejoint la Coalition Finance In Common (FICS) sur le Genre

Institution de Financement de référence du Développement de la zone UEMOA, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a rejoint la Coalition Finance en Commun, coprésidée par l’organisation UN Women et la Banque Africaine de Développement (BAD).

Par cette signature, annoncée le 20 Octobre 2022, par le cercle des Femmes Dirigeantes de la Coalition FICS, la BOAD s’engage à travailler avec les autres Banques et Institutions financières de Développement, membres de la Coalition FICS, et à rendre efficientes leurs actions de coordination et leur mobilisation, en faveur de la lutte contre les inégalités de Genre et l’autonomisation des Femmes et des Filles.

En sa qualité de membre de l’Initiative Finance en Commun et du Club Mondial des Banques de Développement (IDFC), la BOAD ratifie la Déclaration de Paris sur l’Egalité du Genre et l’autonomisation des Femmes. Cette déclaration vise, principalement, la promotion et l’accélération de l’Egalité de Genre et l’autonomisation de toutes les filles et les femmes, au travers des mécanismes et des politiques, déployés au niveau du système financier mondial. Ce nouvel engagement constitue une avancée significative dans la volonté de l’Institution commune de Développement des Etats de l’UEMOA, d’impulser des politiques transformatrices en matière de genre, tant au niveau institutionnel qu’organisationnel.

La BOAD entend, ainsi, améliorer l’accès à des opportunités d’emploi, favoriser l’égalité d’accès aux services financiers, et plus largement, les financements, en faveur de l’égalité des sexes, des droits des femmes et leur autonomisation, catalyseurs du Développement Durable et de la résilience économique dans notre région. Au travers de son Plan Stratégique DJOLIBA, de ses missions et de sa politique Genre, la BOAD vise l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, et particulièrement l’ODD 5, visant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, déclinés par les quatre objectifs de la Coalition FICS, pour un développement plus équitable, plus inclusif et plus juste, en Afrique de l’Ouest.

A propos de la Coalition Finance En Commun (FICS)

La Coalition est un instrument international des bailleurs de fonds mis en œuvre pour développer et renforcer, de manière systématique et transversale, des politiques transformatrices en genre, à travers toutes les pratiques internes et externes. Elle permet de ce fait, l’accès à des opportunités d’emploi et d’augmenter le financement pour l’égalité des sexes et les droits et l’autonomisation des femmes en tant que catalyseurs clés du développement durable et de la reprise économique, compte tenu des Déclaration et Programme d’action de Pékin dont le 25e anniversaire sera célébré à la Génération Forum de l’égalité. La déclaration Genre FICS est disponible via(https://financeincommon.org/sites/default/files/2022-11/FICS%20Declaration%20Genre.pdf).

Source : communiqué BOAD

