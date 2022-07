La BOAD organise un petit déjeuner d’affaires à l’endroit d’opérateurs privés Burkinabè

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) ont tenu le 06 juillet 2022 un petit déjeuner d’affaires à l’hôtel LANCASTER à Ouagadougou (Burkina-Faso).

La rencontre a permis de créer un cadre d’échanges entre la BOAD et les membres du CNPB pour faire connaitre la Banque, ses mécanismes et offres de financement aux acteurs du secteur privé ; favoriser leur accès aux solutions de financements ; identifier des prospects porteurs de projets à la recherche de financements en lien avec les cinq (5) secteurs prioritaires du plan Djoliba. Ces derniers sont : les infrastructures de transport/TIC/digitalisation, l’énergie, l’agriculture et l’agro-alimentaire, la santé/éducation et l’immobilier.

Selon la Cheffe de la Mission Résidente de la BOAD au BURKINA FASO, la tenue de cette rencontre s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan quinquennal Djoliba qui propose un ensemble de solutions intégrées pour adresser les besoins de financement du secteur privé et concourir à son développement. Aussi, l’institution réaffirme sa disponibilité à renforcer son action en faveur des économies de la zone UEMOA.

Ont pris part à cette rencontre M. Hubert MILLOGO, Président du comité statutaire, représentant de Monsieur le Président du CNPB, Mme Bianca DE OLIVEIRA ADOVELANDE, Cheffe de la mission résidente de la BOAD au Burkina Faso, ainsi que Messieurs Almamy MBENGUE, Directeur du Département Développement Pays et Oumar TEMBELY, Directeur du Département de l’Energie et des Ressources Naturelles de la Banque. Etaient également présents plusieurs membres du CNP ainsi que des opérateurs économiques privés, en activité au Burkina Faso.

