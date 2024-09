La BOAD lance le programme de « Prêts adaptés aux catastrophes naturelles »

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) lance pour les Etats le programme de « prêts adaptés aux catastrophes naturelles ». La phase pilote du projet couvre les Etats du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo, pour un portefeuille de prêts s’élevant à plus de 350 millions de dollars (environ €314 millions et 206 Mds de FCFA) qui sera ainsi couvert, pour la première fois par une assurance paramétrique contre les catastrophes naturelles et sanitaires.

Le caractère innovant et inédit de ce produit réside dans la combinaison d’une offre de prêts bonifiés à un produit d’assurance paramétrique. Ce projet permettra aux pays membres de la BOAD de poursuivre leurs investissements et projets liés au changement climatiqueout en renforçant leur résilience. Ainsi, à la survenance d’une catastrophe naturelle ou sanitaire : sécheresse, inondations, épidémie ou pandémie, le déclenchement du mécanisme d’assurance permettra de lever temporairement l’obligation de remboursement des pays emprunteurs.

Le mécanisme d’assurance fournit donc indirectement une aide financière, en cas de survenance de catastrophes, sans affecter les contrats de prêts sous-jacents, offrant ainsi une flexibilité et un allègement financier rapide.

Cette solution innovante te proposée par la BOAD, à l’initiative de la KFW est le résultat d’une synergie entre plusieurs acteurs : l’African Risk Capacity Limited (ARC Ltd) qui assure la BOAD contre les pertes liées au report des annuités, Munich Re qui fournit une réassurance à l’ARC Ltd et qui a été mandaté avec la Frankfurt School of Finance and Management par la KFW pour le développement et la mise en œuvre du projet.

« La BOAD et les pays membres de l’UEMOA saluent la mise en place de cet outil innovant qui soutient financièrement les pays les plus vulnérables et les plus exposés aux risques climatiques et sanitaires, en introduisant une dose de flexibilité dans le service de la dette et en améliorant la résilience aux chocs » a déclaré Mme Gnékélé GNASSINGBE, Directrice du département de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de la BOAD.

Pour Michael Wehinger, Directeur Afrique de l’Ouest de la KfW : « Cet outil financier novateur qui associe des prêts subventionnés à une assurance paramétrique est une initiative qui marque une étape significative dans le renforcement de la résilience des États membres de l’UEMOA, face aux défis climatiques et sanitaires.

ARC Ltd s’engage à aider les pays africains à développer la résilience financière nécessaire pour faire face aux impacts imprévisibles des catastrophes climatiques et sanitaires. En intégrant l’assurance paramétrique aux portefeuilles de prêts souverains, nous apportons une aide immédiate et permettons aux pays de maintenir leur trajectoire de développement même face à l’adversité. Cette initiative reflète l’importance des solutions financières innovantes et renforce notre mission commune d’apporter un soutien rapide », déclare Anaïs Symenouh, Responsable du Service Juridique.

Céline Harden, gestionnaire de projets de la Frankfurt School of Finance and Management déclare : « Nous avons participé au développement du produit dès le départ, et nous saluons le rôle pionnier de la BOAD dans la mise en place des prêts adaptés aux catastrophes naturelles. Cela représente non seulement un nouvel instrument à l’offre des banques de développement, et permet aussi aux pays de mieux faire face aux conséquences des catastrophes naturelles en utilisant des mécanismes de financement préétablis. »

Pour Michael Roth,(Public Sector Practice Lead de la Munich Re) : Public Sector Practice Lead de la Munich Re et chef du projet au nom de Munich Re : « Nous sommes très fiers d`avoir contribué par notre savoir-faire au développement du programme « prêts adaptés aux catastrophes naturelles ». Le lancement de ce programme est une magnifique démonstration de l’utilisation de l’assurance paramétrique pour couvrir les échéances des portefeuilles de prêts souverains. Le succès de la BOAD devrait servir de modèle à reproduire dans d’autres régions d’Afrique, mais aussi au-delà. »

A propos de la BOAD

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution financière de développement commune aux pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). C’est un établissement public à caractère international qui a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts, de promouvoir le développement équilibré de ses Etats membres et de favoriser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest par le financement de projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois fonds de financement du climat (FEM, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions sur l’élaboration d’un système international de financement du climat. Depuis janvier 2013, elle abrite le premier Centre Régional de Collaboration (CRC) sur le Mécanisme de Développement Propre (MDP), dont l’objectif est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé dans l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

A propos d’ARC Ltd

African Risk Capacity Ltd (ARC Ltd) est une organisation financière panafricaine spécialisée dans la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, en particulier les risques climatiques. Créée sous l’égide de l’Union africaine, ARC Ltd fournit des solutions d’assurance sur mesure aux pays africains pour les aider à faire face aux impacts dévastateurs des phénomènes climatiques tels que les sécheresses, les inondations et les cyclones. L’objectif principal de l’ARC Ltd est de permettre aux gouvernements africains de répondre rapidement et efficacement aux crises en débloquant des fonds d’urgence dès qu’une catastrophe survient, réduisant ainsi la dépendance à l’aide internationale et renforçant la résilience des communautés. Grâce à ses produits d’assurance innovants, ARC Ltd joue un rôle crucial dans la promotion de la sécurité alimentaire et la protection des moyens de subsistance à travers le continent africain.

Source : BOAD

19 septembre 2024 par ,