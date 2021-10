La BCEAO injecte plus de 5000 milliards sur le marché interbancaire

5049 milliards de francs CFA, c’est ce que la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a injecté sur le marché interbancaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) le 04 octobre dernier. Cette injection de fonds s’inscrit dans le cadre de l’opération Open-market, la première de ce mois d’octobre 2021.

Sur ce total, 3 287,65 milliards FCFA ont été mobilisés via le guichet hebdomadaire, 1 738 milliards FCFA sur le guichet mensuel et 23,22 milliards FCFA sur le guichet de refinancement des obligations de relance dont l’échéance est de 6 mois. Le taux d’intérêt adossé à l’ensemble de ces adjudications d’injection de liquidité, demeure fixe à 2%.

Selon le résultat global de l’adjudication a une semaine par pays, le Bénin est le 3ème pays à proposer un montant de 410. 600 millions de francs CFA derrière la Côte d’Ivoire et le Sénégal, respectivement avec 952.595 millions et 695.600 millions de francs CFA.

Les 5049 milliards ont été injectés par le truchement des guichets de refinancement hebdomadaire et mensuel, et celui dédié au refinancement des obligations de relance.

F. A. A.

