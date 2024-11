La 8e édition réunit 276 jeunes filles de moins de 17 ans

Ce vendredi 29 novembre 2024 a effectivement eu lieu le lancement de la 8e édition du Festival National du Sport Féminin du côté de Dogbo dans le département du Couffo. Découvrez l’essentiel à retenir de la première journée.

C’est parti pour la 8e édition du Festival National du Sport Féminin au stade omnisports de Dogbo. Cet événement, organisé par le Ministère des Sports à travers la Direction du Sport et de la Formation Sportive, réunit 276 jeunes filles de moins de 17 ans, venues des 12 départements du Bénin. Les compétitions se déroulent autour de trois disciplines phares : le volleyball, l’athlétisme et la lutte, dans une ambiance sportive et festive.

Hier vendredi plus précisément lors de la cérémonie officielle de lancement, M. Crépin OKOUOLOU, Directeur de Cabinet du Ministre des Sports, a exhorté les jeunes athlètes à donner le meilleur d’elles-mêmes : « Le sport est très important, et le sport féminin l’est encore plus. Le sport féminin prend de l’ascendant, et c’est à travers vous que nous découvrirons des talents qui représenteront brillamment le Bénin dans diverses disciplines. Exprimez-vous pleinement pour être détectées et regroupées dans des projets futurs, afin de défendre les couleurs du pays. »

La journée de ce vendredi a été marquée par des confrontations intenses sur le terrain de volleyball. Découvrez les résultats des matchs de groupe :

Ouémé 2-0 Collines

Atacora 1-2 Alibori

Borgou 0-2 Couffo

Littoral 0-2 Donga

Atlantique 0-2 Couffo

Zou 2-0 Alibori

Mono 2-0 Collines



Ce samedi, les activités se poursuivent avec au menu, des compétitions de volleyball, de lutte et d’athlétisme.

J.S

30 novembre 2024 par ,