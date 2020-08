La 3ème session extraordinaire de l’année clôturée

Les travaux de la 3ème session extraordinaire de l’année 2020 ont pris fin ce lundi 03 août 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo après le vote et l’adoption de 04 projets de loi.

Au nombre de ceux-ci, figure le Projet de loi portant autorisation de ratification de l’Accord relatif à la dissolution de l’Organisation Commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (Ocbn) et la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey signé à Cotonou le 19 mars 2015.

Les parlementaires ont aussi adopté ce lundi à l’Assemblée nationale, la loi 2020-27 portant modification de la loi n°2019-05 du 18 juin 2020 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin ; la loi 2020-28 portant modification de la loi 2020-19 du 03 juillet 2020 portant Statut spécial des Forces armées béninoises

La représentation nationale a également procédé à la désignation des sieurs Abou Seydou Amouda et Tandjiékpon Judicael, qualifiés spécialistes des applications informatiques pour le compte de l’Autorité de Protection des Données Personnelles ( APDP).

Cette session extraordinaire s’est achevée conformément aux dispositions du règlement intérieur du parlement et de la loi fondamentale.

F. A. A.

4 août 2020 par