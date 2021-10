La 28e journée de l’enseignant célébrée à Parakou

L’Université de Parakou a accueilli ce mardi 05 octobre 2021, la célébration de la 28e journée mondiale de l’Enseignant. Elle a eu lieu en présence du ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou, du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro et du directeur Cabinet du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Rogatien Tossou.

« Les enseignant.e.s au cœur de la relance de l’éducation », c’est le thème de la 28e journée mondiale de l’Enseignant. Au plan national, elle a été célébrée sous le thème « Enseignement de qualité dans le contexte de Covid-19 : un défi pour les enseignants ».

Selon la Secrétaire Générale de la Commission Nationale Béninoise pour l’UNESCO Adélaïde Allagbada, la journée a pour but de sensibiliser à l’importance et au rôle des enseignants qui occupent une place importante dans les années de formation d’un individu.

Pour le représentant des organisations syndicales, l’enseignant doit respecter la déontologie de sa profession. « L’Enseignant doit (...) redorer son image d’éducateur et de formateur à travers le respect de la déontologie de sa profession mais également mettre avec professionnalisme et conscience professionnelle son expertise », a déclaré Marc Idossou représentant des organisations syndicales.

A en croire, le préfet du département du Borgou Djibril Mama Cissé, « l’enseignement ne se limite pas uniquement à apprendre à l’élève une série de faits et de nombres ». L’enseignement poursuit-il, doit l’inspirer et lui offrir de nouvelles perspectives.

Le ministre Kouaro Yves Chabi a rendu un vibrant hommage aux enseignants. « Cette journée qui met à l’honneur le rôle essentiel des enseignants à soutenir leurs apprenants (...) génère des implications, notamment l’amélioration de leur formation, le perfectionnement professionnel de leurs compétences (...) pour réduire les écarts d’apprentissage », a-t-il relevé.

Notre objectif, soutient le ministre, est de disposer d’un personnel enseignant hautement qualifié, motivé et bénéficiant d’un soutien approprié pour dispenser une éducation de qualité aux apprenants.

Au nom du gouvernement Talon et au nom de ses collègues, il a exhorté les enseignants à entrer dans un partenariat constructif pour régler progressivement tous les problèmes du système éducatif. Le ministre Salimane Karimou a émis le souhait que le 05 octobre soit une journée de fête pour l’enseignant et non une journée de revendications.

A cette célébration, il a été procédé à la remise des titres de félicitations aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, aux agents méritants et aux représentants des établissements méritants.

A.A.A

5 octobre 2021 par ,