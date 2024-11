La 11e édition prévue pour se tenir à Djougou

Les Jeux Universitaires sont de retour pour la 11e édition. Le plus grand rendez-vous sportif universitaire du Bénin se tiendra du 9 au 14 novembre 2024 au Stade Omnisports de Djougou.

Les athlètes compétiront dans les cinq disciplines suivantes : Football, Basketball, Handball, Volleyball et Athlétisme. Comme toujours, les jeux Universitaires sont l’occasion unique de découvrir les meilleurs talents du pays, dans une ambiance festive et conviviale. L’entrée sera libre et gratuite pour tous.

J.S

7 novembre 2024 par ,