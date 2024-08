LE JOUG DES FUTILITÉS

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il parait que c’est pour faire disparaître la mémoire du fondateur de Dantopka, que du reste ni Patou ni même les hurluberlus de la toile auteurs de l’ineptie ne connaît, qu’il a décidé de faire déplacer le marché .

De même, puisque les conneries font toujours recette sur le net, il parait que s’il a décidé que désormais la fête du vodoun bénéficiera d’un long week-end comme les aiment les Béninois, en la sortant du carcan calendaire du 10 janvier, c’est aussi pour effacer la mémoire de mon Cousin Nicéphore, initiateur de cette manifestation identitaire …

Pendant ce temps, comme seules prospèrent les polémiques idiotes, aucun analyste n’est revenu sur un bien important et symptomatique fait survenu jeudi dernier à la place des amazones, où avec une belle spontanéité la tribune du public, bien avant même les officiels, s’est levée pour faire une très longue standing ovation, à l’annonce et au passage du détachement des soldats de l’opération Mirador …

En tout cas, pour en revenir aux bêtises, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que même les nombreuses routes et infrastructure de Patou c’est pour effacer la mémoire de ses prédécesseurs, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

