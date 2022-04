Le parti « Russie Unie » a organisé, ce vendredi 15 avril 2022, par vidéoconférence un briefing sur la situation autour de l’Ukraine pour les journalistes des pays africains. La conférence a été animée par le sénateur Andreï Klimov, vice-président de la commission du parti pour les activités internationales et le soutien des compatriotes à l’étranger.

Le briefing par vidéoconférence sur la situation en Ukraine organisée par le parti Russie Unie a mobilisé en ligne plusieurs journalistes africains anglophones, francophones, lusophones, arabophones et autres.

‘’L’opération militaire spéciale de la Russie va se terminer très bientôt, nous n’allons pas la prolonger exprès.’’, a déclaré le vice-président de la commission du parti pour les activités internationales et le soutien des compatriotes à l’étranger.

‘’Dès que nous aurons rendu l’Ukraine sûre pour la Russie et le monde entier, nous verrons ce qui se passait dans les laboratoires biologiques, nous sécuriserons les installations nucléaires. Après cela, la phase militaire s’arrêtera.’’, a ajouté le sénateur Klimov.

Selon les responsables du parti Russie Unie, l’Occident continue la guerre contre la Russie avec les mains des Ukrainiens ainsi que des mercenaires. Les soldats de l’OTAN sont impliqués dans la situation ukrainienne, dénoncent-ils. ‘’Nous avons déjà des prisonniers parmi les soldats de l’OTAN. Nous montrerons tout cela, lorsque nous mènerons des procès et le monde entier verra ce qui s’est réellement passé.’’, a affirmé Andreï Klimov.

Par rapport à la situation économique internationale, le sénateur a expliqué qu’une crise alimentaire se développe en raison des décisions de Washington et de Bruxelles de fermer l’espace européen. ‘’L’Occident crée une famine mondiale. Et pour nous, l’approvisionnement en nourriture par la mer Noire, la mer Méditerranée - maintenant nous ne pouvons pas l’organiser. Maintenant, nous devons passer par Vladivostok et les paiements doivent être effectués en roubles.’’, a-t-il indiqué.

Le sénateur Andreï Klimov a annoncé que le parti Russie Unie prévoit d’organiser en 2022 un forum international inter-partite avec la participation de plusieurs pays africains. Il a rappelé que le parti "avait été très active sur le plan africain" depuis 2021. "Maintenant, plus de 10 États et leurs partis ont des accords spéciaux avec nous ou se préparent à les signer dans les prochains jours", a souligné vice-président de la commission du parti pour les activités internationales et le soutien des compatriotes à l’étranger.

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a été déclenchée le 24 février 2022.

Elle intervient à la suite de la crise ukrainienne, née du mouvement Euromaïdan de 2013-2014, qui avait été suivi de la guerre du Donbass à partir de 2014. En 2021, émerge une montée progressive des tensions, d’abord par un renforcement militaire russe prolongé, aux frontières ukrainiennes avec la Russie, la Biélorussie et la Crimée annexée en 2014 par la Russie, puis, le 21 février 2022, par la reconnaissance par le président russe de l’indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, deux zones séparatistes de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Après une incursion des forces armées russes dans le Donbass, une offensive générale aérienne, maritime et terrestre est déclenchée sur l’ensemble du territoire ukrainien, le 24 février 2022.

Aujourd’hui, après cinquante jours de combat, le parti Russie Unie annonce pour bientôt la fin de ‘’l’opération spéciale de la Russie’’ en Ukraine.

