L’expo ‘’Mille et une pensées’’ ouverte à l’Institut Français de Cotonou

L’exposition ‘’Mille et une pensées’’ de Charbel Coffi est ouverte au public du 06 au 28 septembre 2024 à l’Institut Français de Cotonou. En prélude au vernissage, des passionnés d’art sont allés à la découverte des œuvres et de l’artiste, jeudi 05 septembre dernier. C’est en présence de la nouvelle ambassadrice de France au Bénin Nadège Chouat ; de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin Brian Shukan et de Carole Borna, conseillère technique aux arts au Ministère du tourisme, de la culture et des arts du Bénin.

L’artiste peintre Charbel Coffi présente les œuvres de sa nouvelle exposition à l’Institut Français de Cotonou du 06 au 28 septembre 2024. L’exposition ‘’Mille et une pensées’’ fait découvrir au public les « états spirituels des penseurs et créateurs », selon Coffi Toussaint Charbel Houadjeto.

« Mille et une pensée est une série qui rend hommage à tout créateur, penseur, écrivain, etc. Dans cette série, j’ai représenté des états spirituels des penseurs et créateurs. C’est ce que vous voyez sur chaque tableau… », a expliqué l’artiste, jeudi 5 septembre à l’Institut Français de Cotonou en prélude au vernissage.

‘’Mille et une pensées’’ rappelle à travers ses toiles que « la vérité réside dans l’écoute silencieuse de notre être ».

Charbel Coffi s’est dit ouvert à toutes sortes de questions du public tout au long de l’exposition.

Artiste engagé pour la protection de l’environnement et la valorisation de l’identité culturelle africaine, Coffi Toussaint Charbel Houadjeto a fait plusieurs expositions.

Charbel Coffi a fondé en 2022 les Ateliers Coffi, une galerie inspirante.

« Bien qu’il ait commencé sa carrière dans le secteur de la construction, il a consacré son temps depuis 2003 à peaufiner son art dans l’ombre. Grâce à cette détermination, il a développé au fil des ans une technique raffinée et une maturité artistique qui lui valent aujourd’hui l’admiration de ses pairs. Ses œuvres sont désormais exposées à l’Agence de Développement des Arts du Bénin et figurent dans les collections d’importants collectionneurs en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. De plus, il a réalisé plusieurs séries d’œuvres sur commande pour des clients passionnés d’art ».

M. M.

6 septembre 2024 par ,