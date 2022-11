L’ex maire Hounsou-Guêdê démissionne du Conseil municipal

L’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi, le colonel Patrice Hounsou-Guêdê a démissionné du Conseil communal d’Abomey-Calavi.

M. Patrice Hounsou-Guêdê, ex maire de la commune d’Abomey-Calavi a notifié, mercredi 5 novembre 2022, sa démission du Conseil communal d’Abomey à l’actuel maire Angelo Evariste Ahouandjinou.

Le patriarche a recommandé le jeune Arsène Yaovi pour le remplacer au Conseil municipal et poursuivre le mandat qui prend fin en 2026.

Arsène Yaovi est membre du Bloc Républicain.

Selon les informations, il devait être positionné candidat aux législatives dans la 6è Circonscription Electorale (Abomey-Calavi, Zè et Sô-Ava). Le choix porté sur la personne de Arsène Yaovi pour siéger au Conseil municipal est un moyen de le contenter.

Le nouveau membre désigné du Conseil communal d’Abomey-Calavi sera installé dans les prochains jours.

