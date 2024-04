L’ex chef d’Etat-major de la marine écouté à la BEF

L’ex chef d’État-Major de la Marine nationale Jean Léon Olatoundji a été auditionné ce jeudi 18 avril 2024, à la Brigade économique et financière (BEF) à Agblangandan.

Deuxième audience de l’ex chef d’État-Major de la Marine nationale, le Capitaine de Vaisseau Jean Léon Olatoundji dans l’affaire de vol de carburant. Selon Bip Radio, il a été écouté à la Brigade économique et financière. La même source informe qu’« aucune faute ne lui ait encore été imputée ». Le Capitaine de Vaisseau Jean Léon Olatoundji reste sous convocation.

Le dossier de vol présumé de carburant à l’Etat-major de la Marine nationale est devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Huit (08) militaires sous mandat de dépôt et six (06) autres sans mandat de dépôt sont poursuivis pour ‘’abus de fonctions, recel de vol et blanchiment de capitaux’’. Il leur reproché d’avoir siphonné les réserves de carburant de l’Etat-major de la Marine et procédé à la mise en vente.

