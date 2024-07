Des travaux en cours au niveau du cimetière PK14

Les travaux de bitumage "ceinture du cimetière PK14" arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi dans le cadre de phase B du projet Asphaltage ont démarré il y a quelques jours.

La mise en œuvre de la phase B du projet asphaltage se poursuit dans les villes retenues. A Abomey-Calavi, les travaux ont déjà démarré sur certains axes stratégiques concernés. Il s’agit notamment des travaux concernant la "ceinture du cimetière PK14".

La phase B du projet asphaltage va permettre la réhabilitation et l’aménagement de la voirie urbaine dans six communes à savoir : Cotonou, Parakou, Djougou, Porto-Novo, Kandi, et Abomey-Calavi. Les travaux sont prévus pour 3 ans.

Plus de 672 Km de voies ont été construites et aménagées pour le compte de la phase A du projet asphaltage.

